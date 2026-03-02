Panamá refuerza la neutralidad del Canal en medio de la rivalidad China-EEUU

Centroamérica & Mundo

El Gobierno panameño impulsa una ofensiva diplomática para ampliar la adhesión al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá en respuesta a las tensiones entre China y Estados Unidos por el control geoestratégico de la vía interoceánica.

Por: revistaeyn.com En un momento de creciente tensión entre China y Estados Unidos por la influencia política y económica en el Canal de Panamá, el Gobierno panameño ha extendido invitaciones a 12 países para que se adhieran al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, con el objetivo de reforzar la garantía jurídica que protege a la vía más importante de Centroamérica y un punto neurálgico del comercio marítimo global. La iniciativa diplomática fue anunciada por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, durante una serie de reuniones bilaterales en la Ciudad de México con embajadores de Argelia, Australia, Azerbaiyán, Eslovaquia, Pakistán, Filipinas, Jordania, Vietnam, Costa de Marfil, Armenia, Georgia y Serbia. Asimismo, México fue invitado formalmente a unirse al tratado que desde 1979 ha sido firmado por más de 40 Estados y territorios. Las autoridades de Panamá han enfatizado que la adhesión al Tratado de Neutralidad no solo fortalece la seguridad jurídica del tránsito marítimo internacional, sino que envía una señal política clara de respaldo al derecho internacional y a la estabilidad del comercio mundial —una preocupación clave en un escenario donde las dos principales potencias económicas compiten por influencia estratégica.

Esta ofensiva diplomática ocurre en un contexto marcado por fricciones recientes con Washington debido a las preocupaciones expresadas por altos funcionarios estadounidenses sobre la supuesta influencia de China en el entorno del canal, un argumento que las autoridades panameñas han rechazado. Panamá insiste en que su política exterior y decisiones sobre el Canal son soberanas y están guiadas por el marco jurídico internacional establecido en los Tratados Torrijos-Carter, que garantizan la neutralidad del Canal como vía de tránsito abierto a todas las naciones en igualdad de condiciones. Además del trasfondo político, esta jugada diplomática se enmarca en una disputa económica y legal entre Panamá y la empresa CK Hutchison (vinculada a intereses chinos), tras la anulación de la concesión de dos importantes puertos próximos al Canal, que ha derivado en arbitrajes multimillonarios y en una reconfiguración de operadores portuarios que incluye a actores globales como Maersk y MSC.

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA CENTROAMÉRICA