Panamá reporta US$5,2 millones en inversión de industria audiovisual al primer trimestre

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En cuanto a la procedencia de las inversiones, Estados Unidos lidera la participación internacional, seguido por Alemania, Reino Unido, Canadá y República Dominicana.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Panamá continúa consolidándose como un destino competitivo para la industria audiovisual en la región, impulsado por un crecimiento sostenido en inversión, generación de empleo y diversificación de producciones. De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, durante el primer trimestre de 2026 el país registró una inversión superior a los US$5,2 millones en este sector.

Entre enero y marzo de este año se desarrollaron 17 producciones audiovisuales, que abarcan desde documentales y cine hasta contenido digital, televisión y producciones comerciales. Esta actividad generó más de 760 empleos, en su mayoría ocupados por talento local, lo que evidencia el impacto directo de la industria en la economía panameña. El dinamismo del sector también se refleja en su crecimiento interanual. En comparación con el mismo periodo de 2025, el número de producciones aumentó un 21,4 %, al pasar de 14 a 17 proyectos. Más significativo aún es el incremento en la inversión estimada, que creció un 116,4 %. Asimismo, la movilización de recurso humano se elevó de 281 a 767 personas, lo que demuestra una mayor capacidad del país para atraer proyectos de mayor escala. En cuanto a la procedencia de las inversiones, Estados Unidos lidera la participación internacional, seguido por Alemania, Reino Unido, Canadá y República Dominicana. Este interés confirma el atractivo de Panamá no solo por sus locaciones, sino también por su talento humano y condiciones logísticas.