Costa Rica registró más de 44.000 obras en 2025 con alza de 12,7 % en área construida

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El sector construcción en Costa Rica cerró 2025 con un desempeño sólido, impulsado principalmente por el dinamismo de la vivienda y un crecimiento sostenido tanto en número de obras como en área edificada, de acuerdo con los resultados preliminares divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC).
Durante el año se registraron 44.591 obras de construcción, lo que representa un incremento interanual de 7,7 %, equivalente a 2.454 proyectos adicionales en comparación con 2024. Este repunte estuvo liderado por el segmento residencial, que concentró el mayor crecimiento en términos absolutos, reflejando una demanda habitacional activa en distintas regiones de Costa Rica.
A nivel territorial, el INEC reporta que la provincia de Alajuela destacó como el principal motor del crecimiento en obras residenciales, con un aumento de 16,7 % respecto al año anterior. Dentro de esta provincia, los cantones de Naranjo, Alajuela, Orotina y Grecia figuraron entre los de mayor expansión, consolidando un corredor de desarrollo inmobiliario fuera del Gran Área Metropolitana tradicional.
En cuanto al área total construida, Costa Rica alcanzó los 4.152.934 metros cuadrados en 2025, lo que supone un crecimiento de 12,7 % frente a 2024. Las provincias de San José y Alajuela concentraron la mayor proporción de esta superficie, con participaciones de 23,5 % y 24,2 %, respectivamente.
Además, San José lideró el aumento en términos absolutos, con 288.178 metros cuadrados adicionales, seguida de Alajuela, con 178.613 metros cuadrados más, indica el INEC.
Este incremento en el área construida estuvo estrechamente vinculado a la edificación de nuevas viviendas, segmento que continúa siendo el principal impulsor del sector. En total, se aprobaron 26.212 viviendas nuevas, un aumento de 15,4 % equivalente a 3.498 unidades adicionales en comparación con el año anterior.
Uno de los cambios más relevantes en la dinámica habitacional fue el crecimiento de las viviendas en formato vertical. Las unidades en apartamentos y condominios aumentaron 46,2 % interanual, evidenciando una tendencia hacia soluciones habitacionales más densas, especialmente en zonas urbanas.
Por tamaño, las viviendas de entre 100 y menos de 150 metros cuadrados registraron el mayor incremento, con 1.413 unidades adicionales, concentradas principalmente en la provincia de San José.
No obstante, la categoría más frecuente continúa siendo la de viviendas de entre 40 y menos de 70 metros cuadrados, con 13.254 unidades nuevas, lo que representa un aumento de 1.381 viviendas frente a 2024.
El crecimiento en este segmento de menor tamaño fue liderado por Alajuela y se extendió a la mayoría de provincias, con excepción de San José, donde no se observó aumento en esta categoría.