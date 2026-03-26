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Costa Rica registró más de 44.000 obras en 2025 con alza de 12,7 % en área construida

A nivel territorial, el INEC reporta que la provincia de Alajuela destacó como el principal motor del crecimiento en obras residenciales, con un aumento de 16,7 % respecto al año anterior.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El sector construcción en Costa Rica cerró 2025 con un desempeño sólido, impulsado principalmente por el dinamismo de la vivienda y un crecimiento sostenido tanto en número de obras como en área edificada, de acuerdo con los resultados preliminares divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC). Durante el año se registraron 44.591 obras de construcción, lo que representa un incremento interanual de 7,7 %, equivalente a 2.454 proyectos adicionales en comparación con 2024. Este repunte estuvo liderado por el segmento residencial, que concentró el mayor crecimiento en términos absolutos, reflejando una demanda habitacional activa en distintas regiones de Costa Rica.

A nivel territorial, el INEC reporta que la provincia de Alajuela destacó como el principal motor del crecimiento en obras residenciales, con un aumento de 16,7 % respecto al año anterior. Dentro de esta provincia, los cantones de Naranjo, Alajuela, Orotina y Grecia figuraron entre los de mayor expansión, consolidando un corredor de desarrollo inmobiliario fuera del Gran Área Metropolitana tradicional. En cuanto al área total construida, Costa Rica alcanzó los 4.152.934 metros cuadrados en 2025, lo que supone un crecimiento de 12,7 % frente a 2024. Las provincias de San José y Alajuela concentraron la mayor proporción de esta superficie, con participaciones de 23,5 % y 24,2 %, respectivamente. Además, San José lideró el aumento en términos absolutos, con 288.178 metros cuadrados adicionales, seguida de Alajuela, con 178.613 metros cuadrados más, indica el INEC.