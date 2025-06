Panamá siguen protestas: manifestantes dispuestos a dar su sangre

POR EFE

Las protestas en contra de una reforma a la Seguridad Social de Panamá continúan en la caribeña provincia de Bocas del Toro con algunos enfrentamientos entre la Policía y manifestantes, que rechazan la opción de un posible diálogo y aseguran estar dispuestos a "dar sangre" por tumbar esa ley ya en vigor.

"No vamos a salir hasta que no se derogue esa ley (que reforma la Seguridad Social). No queremos ningún diálogo. Si tenemos que dar sangre para que se derogue, lo tendremos que hacer", dijo a EFE un manifestante encapuchado, que decidió quedar en anonimato, desde la zona de Almirante, Bocas del Toro.