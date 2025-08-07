Gobierno de Panamá licitará 20 proyectos de infraestructura por US$474 millones

POR EFE
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Panamá informó este miércoles que llevará a cabo una veintena de licitaciones por 474 millones de dólares para desarrollar proyectos de rehabilitación de puentes y de carreteras.
La cartera de infraestructura dijo que la ejecución de estas obras "se contempla para el verano (desde enero) de 2026 y generarán 10.000 empleos directos y 20.000 indirectos".
"Se trata de obras importantes para la conectividad y seguridad vial del país, especialmente en zonas críticas como San Miguelito (área metropolitana), Boquete (localidad turística del occidente montañoso) y sectores de la capital", afirmó el titular del MOP, José Luis Andrade.
Entre los proyectos está la rehabilitación de doce puentes en la capital panameña, once de ellos tipo Mabey (modulares prefabricados), cuyos "pisos metálicos serán reemplazados por concreto reforzado, se corregirán deformaciones y se realizarán trabajos estructurales", por un monto de once millones de dólares y contrato de mantenimiento por tres años.
Otros 12,75 millones de dólares se invertirán en la rehabilitación de calles, veredas, drenajes pluviales, dragado de ríos y mejoras en sectores del área metropolitana, mientras que 27 millones de dólares se destinarán a la reparación de 25,25 kilómetros de la vía conocida como Ruta del Café de Boquete y su respectivo mantenimiento por 3 años.
Estos proyectos "serán licitados bajo la modalidad de llave en mano, lo que permitirá garantizar su ejecución integral, desde el diseño hasta el mantenimiento", responden "a las necesidades urgentes de infraestructura, y contribuyen a impulsar la generación de empleo y a dinamizar la economía nacional", afirmó Andrade, según una comunicado oficial.