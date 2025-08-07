Gobierno de Panamá licitará 20 proyectos de infraestructura por US$474 millones

POR EFE

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Panamá informó este miércoles que llevará a cabo una veintena de licitaciones por 474 millones de dólares para desarrollar proyectos de rehabilitación de puentes y de carreteras.

La cartera de infraestructura dijo que la ejecución de estas obras "se contempla para el verano (desde enero) de 2026 y generarán 10.000 empleos directos y 20.000 indirectos".

"Se trata de obras importantes para la conectividad y seguridad vial del país, especialmente en zonas críticas como San Miguelito (área metropolitana), Boquete (localidad turística del occidente montañoso) y sectores de la capital", afirmó el titular del MOP, José Luis Andrade.