Trump reconoce que los trabajadores migrantes que expulsa son difíciles de reemplazar

Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que los trabajadores migrantes que está expulsando, como parte de su política migratoria, son difíciles de reemplazar, especialmente en algunos sectores como la agricultura. "No se pueden sustituir fácilmente", aseguró el mandatario en declaraciones a la cadena CNBC.

"La gente que vive en las ciudades no hace ese trabajo. Lo hemos intentado. No lo hacen. Estas personas (los migrantes) lo hacen de forma natural", añadió. El republicano se refirió en estos términos después de preguntarle por el impacto de las deportaciones en la economía del país, como se reflejó en el último informe sobre empleo.

Según dijo, su Administración está "sacando criminales", sin embargo, afirmó estar "trabajando con los agricultores para que no se vean afectados por estas expulsiones", porque "son una parte muy importante de este país y no vamos a hacer nada que perjudique a los agricultores".