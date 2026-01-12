Panamá y EEUU realizarán nuevos ejercicios militares conjuntos

Estos ejercicios militares contarán con la participación de 50 infantes de Marina de los Estados Unidos y 61 unidades especializadas del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras panameño, detalló en un comunicado el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.

El Gobierno de Panamá informó que, entre el 12 de enero y el 26 de febrero, militares estadounidenses y panameños llevarán a cabo un nuevo programa de entrenamiento en el país centroamericano como parte de la cooperación bilateral en seguridad y "con estricto respeto a la soberanía nacional".

El medio centenar de marines "permanecerán en nuestro país durante el desarrollo del programa", anotó el comunicado, un entrenamiento que se llevará a cabo en la Escuela de Selva de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Infantería de Marina de la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino.

"Este adiestramiento se realiza en el marco de la histórica cooperación bilateral entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas, tácticas y operacionales de los estamentos de seguridad del Estado panameño", explicó el ministerio.

Estas actividades, añadió, están "orientadas a mejorar la interoperabilidad, la preparación profesional y la capacidad de respuesta ante escenarios operacionales, y en conjunto con los ejercicios PANAMAX contribuyen al fortalecimiento de la seguridad nacional, la protección del Canal de Panamá y de los intereses nacionales".

"Todas estas acciones se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional", subrayó el comunicado, ante el recelo que suele causar en Panamá la presencia de tropas estadounidenses en su territorio tras su presencia durante casi un siglo en la conocida como Zona del Canal y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, durante el inicio de su segundo mandato, de "recuperar" la vía interoceánica por la supuesta influencia china.