Centroamérica & Mundo

Crecimiento económico de Latinoamérica en 2026 será de 2,3 %, proyecta la ONU

La ONU ha elevado una décima, hasta el 2,3 %, la previsión para 2026 respecto al pronóstico del informe anterior, y ha mejorado cuatro décimas la de 2025, hasta el 2,4 %.

Por Agencia EFE El área de Latinoamérica y el Caribe crecerá un 2,3 % en 2026 y un 2,5 % en 2027, aunque con una evolución heterogénea, condicionada por restricciones fiscales internas y por un entorno externo más adverso, según el informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026 de Naciones Unidas. La ONU ha elevado una décima, hasta el 2,3 %, la previsión para 2026 respecto al pronóstico del informe anterior, y ha mejorado cuatro décimas la de 2025, hasta el 2,4 %.

Según Naciones Unidas, el crecimiento repuntará hasta el 2,5 % en 2027, impulsado por el consumo privado y una recuperación gradual de la inversión. El documento de la ONU señala que las perspectivas de corto plazo siguen siendo en general resilientes, apoyadas en un consumo firme, mejores condiciones financieras durante 2025 y precios de materias primas relativamente estables. No obstante, advierte de riesgos a la baja derivados de una posible desaceleración en los principales socios comerciales, un endurecimiento de las condiciones financieras globales y una elevada incertidumbre, en especial por los nuevos aranceles y cambios migratorios de Estados Unidos.

Principales economías

En Brasil, el crecimiento económico se moderará desde un estimado de 2,5 % en 2025 hasta el 2 % en 2026, aún por encima del promedio histórico del 1,4 % registrado entre 2010 y 2019. La ONU atribuye la desaceleración a los efectos rezagados del endurecimiento monetario —con tasas de interés en máximos de varias décadas— y al impacto de los aranceles estadounidenses de hasta el 50 % sobre algunas importaciones brasileñas. Aun así, el impacto global sería limitado, dado que Estados Unidos absorbe cerca del 12 % de las exportaciones del país, mientras que una política fiscal moderadamente expansiva amortiguaría la desaceleración en la principal economía latinoamericana. En México, la economía mostró resiliencia en 2025 pese a las posturas macroeconómicas restrictivas y a la volatilidad arancelaria de Estados Unidos. El crecimiento del PIB pasará de un estimado del 0,4 % en 2025 al 1,3 % en 2026, apoyado en una recuperación de la inversión y del consumo privado si las políticas fiscal y monetaria son más favorables. Entre los riesgos, el informe señala una eventual reimposición de aranceles a las exportaciones fuera del T-MEC, el tratado de libre comercio entre EE. UU., México y Canadá, y la persistente incertidumbre sobre el futuro de ese pacto comercial.