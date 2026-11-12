Papa en Perú: "Discrepancias pueden coexistir con una preocupación compartida por el país"

Por: Revistaeyn.com
El regreso de León XIV a Perú, país del que es ciudadano desde 2015, dejó un mensaje sobre las responsabilidades de quienes gobiernan. Ante la presidenta Keiko Fujimori, las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, reunidos el miércoles 11 de noviembre en el Gran Teatro Nacional de Lima, el Papa situó la escucha, el respeto por las diferencias y la atención a las necesidades ciudadanas en el centro del servicio público.
Fujimori, que abrió el encuentro, planteó la reconciliación como una tarea pendiente tras décadas de enfrentamiento y desconfianza. Ambos discursos convergieron en la búsqueda de entendimiento, aunque desarrollaron esa aspiración desde perspectivas distintas: la mandataria enfatizó la superación de las divisiones políticas; el pontífice precisó responsabilidades institucionales y sociales.
La democracia exige escuchar y aceptar las diferencias
León XIV describió las instituciones como espacios para expresar convicciones diversas y construir acuerdos. Su planteamiento conecta la convivencia democrática con una obligación cotidiana: escuchar también a quienes viven lejos de los centros de decisión y facilitar que puedan comprender y hacerse comprender ante el Estado.
En ese marco, recordó que detrás de los trámites y expedientes hay personas que necesitan respuestas. La cercanía institucional aparece así como una exigencia del servicio público, especialmente en un país de diversidad territorial y lingüística.
También vinculó la educación con las oportunidades posteriores: los horizontes que abre la escuela deben encontrar continuidad en posibilidades reales para los jóvenes que buscan su primer empleo. Es una conexión entre formación, trabajo y participación en la vida nacional.
Justicia y confianza para afrontar el pasado
El Papa sostuvo que las experiencias dolorosas del país deben abordarse con “justicia y sensibilidad”. Añadió que la convivencia democrática requiere aceptar que ningún actor reúne todas las respuestas y que las discrepancias pueden coexistir con una preocupación compartida por el país.
La prensa peruana destacó ese pasaje de su intervención, junto con la exhortación a la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro como fundamentos de la confianza institucional. El mensaje ofrece un criterio para interpretar su llamado a la concordia: el tratamiento del pasado forma parte de la construcción de entendimiento.
Salud, prevención y tecnología: responsabilidades concretas
El discurso pontificio incluyó prioridades reconocibles de política pública. León XIV pidió servicios sanitarios accesibles, mayor prevención y respaldo a las familias que cuidan de personas enfermas o dependientes.
En materia ambiental, vinculó el aprovechamiento agrícola, pesquero y minero con la protección de la naturaleza y de las comunidades. También reclamó instituciones capaces de anticipar emergencias y actuar oportunamente.
La inteligencia artificial apareció dentro de esa agenda: el Papa reconoció sus posibilidades en salud y educación, y pidió una orientación al bien común, beneficios ampliamente compartidos y garantías jurídicas para prevenir abusos. Su intervención asoció la responsabilidad de los líderes con decisiones que afectan la vida diaria y la protección de las personas.
Fujimori: reconciliación mediante instituciones y políticas sociales
La presidenta Keiko Fujimori sostuvo que las discrepancias deben resolverse mediante el debate y los mecanismos democráticos. Según la cobertura de Andina, llamó a buscar convergencias y afirmó que las diferencias no deben convertir a los ciudadanos en enemigos.
Fujimori reconoció además que los resultados electorales habían mostrado un país dividido. De acuerdo con Vatican News, presentó la reconciliación como un deber que exige comprender las necesidades y el dolor ajenos, y rechazó reducirla a un acuerdo entre dirigentes o a la imposición de una perspectiva.
Su discurso trasladó ese compromiso al terreno social: calificó la pobreza de “inmoral” y relacionó la reconciliación con asegurar alimentación, seguridad y educación para los niños, así como con formar trabajadores y ciudadanos responsables.
Leídos en conjunto, los mensajes colocan una exigencia ante el liderazgo público: convertir la voluntad de entendimiento en instituciones confiables y respuestas verificables para la población. La coincidencia discursiva abre una pregunta para la gestión: cómo traducir esos principios en políticas y resultados.