Papa en Perú: "Discrepancias pueden coexistir con una preocupación compartida por el país"

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En su primera jornada en Lima, el pontífice reclamó instituciones cercanas y políticas que protejan la dignidad humana. La presidenta Keiko Fujimori llamó a la reconciliación y vinculó esa tarea con la reducción de la pobreza y el cuidado de la infancia.

Por: Revistaeyn.com El regreso de León XIV a Perú, país del que es ciudadano desde 2015, dejó un mensaje sobre las responsabilidades de quienes gobiernan. Ante la presidenta Keiko Fujimori, las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, reunidos el miércoles 11 de noviembre en el Gran Teatro Nacional de Lima, el Papa situó la escucha, el respeto por las diferencias y la atención a las necesidades ciudadanas en el centro del servicio público. Fujimori, que abrió el encuentro, planteó la reconciliación como una tarea pendiente tras décadas de enfrentamiento y desconfianza. Ambos discursos convergieron en la búsqueda de entendimiento, aunque desarrollaron esa aspiración desde perspectivas distintas: la mandataria enfatizó la superación de las divisiones políticas; el pontífice precisó responsabilidades institucionales y sociales.

La democracia exige escuchar y aceptar las diferencias

León XIV describió las instituciones como espacios para expresar convicciones diversas y construir acuerdos. Su planteamiento conecta la convivencia democrática con una obligación cotidiana: escuchar también a quienes viven lejos de los centros de decisión y facilitar que puedan comprender y hacerse comprender ante el Estado. En ese marco, recordó que detrás de los trámites y expedientes hay personas que necesitan respuestas. La cercanía institucional aparece así como una exigencia del servicio público, especialmente en un país de diversidad territorial y lingüística. También vinculó la educación con las oportunidades posteriores: los horizontes que abre la escuela deben encontrar continuidad en posibilidades reales para los jóvenes que buscan su primer empleo. Es una conexión entre formación, trabajo y participación en la vida nacional.

Justicia y confianza para afrontar el pasado

El Papa sostuvo que las experiencias dolorosas del país deben abordarse con “justicia y sensibilidad”. Añadió que la convivencia democrática requiere aceptar que ningún actor reúne todas las respuestas y que las discrepancias pueden coexistir con una preocupación compartida por el país. La prensa peruana destacó ese pasaje de su intervención, junto con la exhortación a la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro como fundamentos de la confianza institucional. El mensaje ofrece un criterio para interpretar su llamado a la concordia: el tratamiento del pasado forma parte de la construcción de entendimiento.

Salud, prevención y tecnología: responsabilidades concretas

El discurso pontificio incluyó prioridades reconocibles de política pública. León XIV pidió servicios sanitarios accesibles, mayor prevención y respaldo a las familias que cuidan de personas enfermas o dependientes. En materia ambiental, vinculó el aprovechamiento agrícola, pesquero y minero con la protección de la naturaleza y de las comunidades. También reclamó instituciones capaces de anticipar emergencias y actuar oportunamente. La inteligencia artificial apareció dentro de esa agenda: el Papa reconoció sus posibilidades en salud y educación, y pidió una orientación al bien común, beneficios ampliamente compartidos y garantías jurídicas para prevenir abusos. Su intervención asoció la responsabilidad de los líderes con decisiones que afectan la vida diaria y la protección de las personas.

Fujimori: reconciliación mediante instituciones y políticas sociales