Periodista guatemalteco José Rubén Zamora recibirá en España premio a libertad de prensa

POR EFE

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, en prisión preventiva desde 2022, recibirá el XVI Premio Antoni Traveria a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, que concede Casa América Cataluña (España), en un acto que se celebrará el próximo miércoles.

Así lo anuncia Casa América Cataluña este lunes en un comunicado, en el que recuerda que Zamora es fundador y exdirector del desaparecido diario local 'ePeriódico'.

El hijo del periodista, José Carlos Zamora, que es director regional del Comité de Protección para Periodistas, recibirá el premio en nombre de su padre, en una ceremonia que contará con la participación de periodistas y autoridades gubernamentales.

José Rubén Zamora Marroquín fue detenido por primera vez el 29 de julio de 2022, cinco días después de lanzar fuertes críticas contra el entonces presidente de Guatemala Alejandro Giammattei (2020-2024).

Al periodista se le acusó inicialmente de un supuesto lavado de dinero y posteriormente se abrieron dos casos más en su contra por una supuesta obstrucción a la justicia y por una presunta alteración de documentos migratorios.