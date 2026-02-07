Ocio

Super Bowl 2026: Un campo de batalla simbólico, en tiempos de fractura cultural

Con audiencias récord pero cada vez más fragmentadas, el Super Bowl 2026 muestra cómo la polarización cultural en Estados Unidos impacta en el negocio del entretenimiento: dos shows paralelos, atención dividida y un segundo publicitario que ya no vale por consenso, sino por alineamiento ideológico.

Por revistaeyn.com Durante décadas, el Super Bowl fue mucho más que un evento deportivo. Funcionó como un ritual cívico no oficial: un momento de sincronización nacional donde millones de estadounidenses —independientemente de su voto, clase o identidad— compartían una misma pantalla, los mismos comerciales y el mismo espectáculo de medio tiempo. Ese carácter de “experiencia común” convirtió al Super Bowl en uno de los activos culturales más valiosos de Estados Unidos. No solo por su audiencia masiva, sino porque ofrecía algo cada vez más escaso: atención colectiva unificada.

Hoy, ese supuesto empieza a resquebrajarse, no solo por cambios en el consumo cultural, sino porque la propia cultura popular comienza a reflejar —y amplificar— la fractura política de la sociedad estadounidense. Cuando el ritual deja de integrar La edición de este año marca un punto de inflexión. La elección de Bad Bunny como figura central del show oficial y la organización paralela de un espectáculo "patriótico" alternativo revelan un cambio profundo: el Super Bowl ya no es un espacio neutral, sino un territorio en disputa simbólica. No se trata simplemente de gustos musicales. Lo que se fractura es la idea misma de que existe una cultura popular capaz de representar a "todos". El espectáculo deja de ser un punto de encuentro y se transforma en un marcador identitario: quién lo mira, quién lo rechaza y quién se va a otro lado dice algo sobre cómo se posiciona cultural y políticamente. Pero esta fractura no es solo cultural. Es, sobre todo, económica. Cuando el público se parte, el valor también El precio histórico del segundo de publicidad en el Super Bowl se explica por una razón central: concentración extrema de atención. Las marcas no pagaban solo por volumen de audiencia, sino por simultaneidad, transversalidad ideológica y conversación común al día siguiente. El punto era: un solo mensaje, millones de personas, un mismo contexto emocional. Ahora, la aparición de dos shows en paralelo, orientados a públicos ideológicamente diferenciados, introduce una pregunta inédita: ¿qué ocurre con el valor publicitario cuando la atención deja de ser unificada? Si la audiencia se divide —aunque ambas mitades sigan siendo masivas— el impacto cambia radicalmente. Ya no hay evento cultural total; ya no hay conversación única; ya no hay símbolo compartido.