Centroamérica & Mundo

Trump y Asfura hablan sobre comercio e inversión entre EEUU y Honduras

Trump aseguró que Asfura y él mantienen una estrecha colaboración" en materia de seguridad y trabajan juntos "para combatir los peligrosos cárteles y narcotraficantes.

Por Agencia EFE El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que él y su homólogo hondureño, Nasry Asfura, hablaron sobre comercio e inversión entre sus países en la reunión que mantuvieron en Miami. "Hoy tuve una reunión muy importante con mi amigo y presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, en Mar-a-Lago, Palm Beach (...) Fue un gran honor para mí apoyar la campaña de Tito", apuntó el líder republicano en su red Truth Social.

Trump aseguró que Asfura y él mantienen una "estrecha colaboración" en materia de seguridad y trabajan juntos "para combatir los peligrosos cárteles y narcotraficantes, deportando a inmigrantes ilegales y miembros de bandas fuera de Estados Unidos".

Además, relató que en la reunión en Mar-a-Lago hablaron "de muchos otros temas", incluyendo la inversión y el comercio entre ambos países. "Él ama al pueblo de Honduras y se centra en su salud, bienestar, educación y prosperidad económica. Espero dar la bienvenida al presidente Asfura de nuevo en Estados Unidos", agregó. Asfura, quien recibió el apoyo público de Trump durante la campaña de las pasadas elecciones de noviembre, se trasladó a EE.UU. en un vuelo comercial acompañado por la canciller, Mireya Agüero, dijo una fuente del Ejecutivo hondureño.


