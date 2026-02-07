Xi felicita a presidenta de Costa Rica y aboga por un 'crecimiento estable' de lazos

En su mensaje a la mandataria electa, Xi señaló que desde el establecimiento de vínculos diplomáticos hace 18 años, China y Costa Rica "han registrado rápidos avances en sus vínculos bilaterales, con progresos fructíferos en los intercambios y la cooperación en diversos ámbitos".

El presidente chino, XI Jinping, felicitó a Laura Fernández por su elección como presidenta de Costa Rica en los comicios del pasado domingo y expresó su interés por "fomentar un crecimiento estable de las relaciones" con el país centroamericano, informó la agencia oficial Xinhua.

"Los hechos han demostrado plenamente que el desarrollo de las relaciones entre China y Costa Rica responde a los intereses fundamentales de ambos países y de sus pueblos, y refleja la tendencia general de los tiempos y las aspiraciones compartidas de la población", afirmó, según las declaraciones recogidas por Xinhua.

El mandatario chino también aseveró que está dispuesto a trabajar con Fernández para "reforzar la comunicación estratégica, profundizar la confianza política mutua, promover activamente la cooperación en distintos ámbitos y fomentar un crecimiento estable de las relaciones bilaterales sobre la base del 'principio de una sola China'".

El 'principio de una sola China' constituye uno de los pilares básicos de la política exterior de Pekín, según el cual Taiwán es considerada una "parte inalienable" del territorio chino y la República Popular China, el único representante legítimo de China en el ámbito internacional.