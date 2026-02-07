Empresas & Management

CEO de Nvidia: el gasto en IA es sostenible y continuará durante años

El director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang estimó que el despliegue de infraestructura de inteligencia artificial continuará durante siete u ocho años, impulsado por una demanda extremadamente alta de esta tecnología.

Por revistaeyn.com El director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, defendió el nivel actual de gasto en infraestructura de inteligencia artificial (IA), al calificarlo como adecuado y sostenible, en medio de la preocupación de los inversionistas por las fuertes inversiones de capital de las empresas tecnológicas. Huang estimó que el despliegue de infraestructura de inteligencia artificial continuará durante siete u ocho años, impulsado por una demanda extremadamente alta de esta tecnología.

"La IA se ha vuelto útil y muy capaz", afirmó Huang. "Su adopción ha alcanzado niveles increíblemente altos". El cofundador de Nvidia descartó los temores de que la industria tecnológica esté incorporando demasiada capacidad, y diferenció la situación actual de la primera etapa de expansión de internet. Señaló que, a diferencia de anteriores auges tecnológicos, hoy no existe infraestructura ociosa, y que compañías como Anthropic PBC y OpenAI ya están generando ingresos rentables. Sus comentarios se producen en un contexto en el que el elevado gasto de capital de grandes empresas tecnológicas, entre ellas Amazon.com Inc., Google de Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. y Microsoft Corp., ha despertado inquietud entre los inversionistas.