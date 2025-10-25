Petro dice que no tiene 'nada que congelar' en EEUU tras sanciones financieras

Centroamérica & Mundo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó de ser un "líder del narcotráfico".

Por Agencia EFE El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no posee bienes ni cuentas en Estados Unidos y que, por tanto, las sanciones financieras impuestas por la Administración de Donald Trump no lo afectan. "Si yo no he hecho negocios nunca, no tengo un dólar en Estados Unidos, no hay ninguna cuenta que congelarme, no tengo ni ganas ni (tendré) nunca en el futuro de hacer negocios en Estados Unidos", dijo Petro durante un discurso ante miles de ciudadanos concentrados en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Sobre un gran escenario en esa céntrica plaza, epicentro político y simbólico del país, el mandatario habló acompañado por ministros como el del Interior, Armando Benedetti, quien también fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense, conocida como 'Lista Clinton'. Esa inclusión, que también afecta al hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro Burgos, y a la primera dama, Verónica Alcócer, implica que todos sus activos y propiedades en EE.UU. queden bloqueados y se prohíbe hacer transacciones con ellos, sanciones que Petro calificó como un intento de "arrodillar" a su Gobierno e insistió en que detrás de ellas está "la mafia colombiana durmiendo en Miami". "El señor Trump no tiene ni idea de lo que soy yo, ni de lo que pienso, ni de la historia de este país", dijo Petro, quien agregó: "No importa qué me hagan (...) yo no tengo nada que temer, jamás he dejado entrar la codicia en mi corazón". Las tensiones entre Bogotá y Washington se agudizaron en septiembre, cuando Washington retiró a Colombia -considerado el mayor productor mundial de cocaína- de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.