Trump llama a Petro 'líder del narcotráfico' y anuncia fin de ayuda financiera a Colombia

La Cancillería de Colombia rechazó la "amenaza directa contra la soberanía nacional" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y anunció que acudirá a "todas las instancias internacionales" para defenderla.

Por Agencia EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico, y describió a su homólogo colombiano, Gustavo Prieto, como "un líder del narcotráfico". "El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE.UU.", indicó Trump en Truth Social.

"A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos", añadió el mandatario estadounidense. Además, amenazó con que si Petro no cerraba "estos campos de exterminio de inmediato", Estados Unidos "se los cerrará". La Cancillería de Colombia rechazó la "amenaza directa contra la soberanía nacional" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y anunció que acudirá a "todas las instancias internacionales" para defenderla. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado que las declaraciones de Trump son "ofensivas" contra su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, y "una amenaza directa a la soberanía nacional al plantear una intervención ilegal en territorio colombiano". Las declaraciones de Trump se producen un mes después de que Estados Unidos eliminara a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, junto a otras cuatro naciones, por haber "incumplido manifiestamente" en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos.