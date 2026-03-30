Petróleo encuentra sólido piso de más de US$100, a inicios de segundo mes de guerra

Por: revistaeyn.com - Agencias

El petróleo volvió a encontrar su centro de gravedad en un punto estrecho del mapa.

Este lunes 30 de marzo, el Brent ronda los US$115 por barril y el mercado internacional de energía opera bajo una idea que hace apenas semanas parecía extrema: que el estrecho de Ormuz, una de las arterias más sensibles del comercio global, ya no es sólo una amenaza latente sino un cuello de botella activo.

En EE. UU., el efecto se ve en el “front end” energético: WTI por encima de US$100 en coberturas de mercado del día, lo que refuerza el canal de transmisión hacia gasolina y expectativas de inflación.

En paralelo, el shock se amplifica por el gas. En la referencia europea (TTF), Trading Economics registra el 30 de marzo ~55,43 €/MWh, con variaciones diarias moderadas pero un nivel elevado para el arranque de primavera europea y en un entorno donde el mercado está reponiendo el “premio” por interrupciones de LNG y logística.