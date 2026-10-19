PIB chino supera pronósticos al subir el 1,2 % en tercer trimestre

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Los datos "sugieren que la aceleración del último trimestre vino impulsada por la industria y la construcción, cuyo crecimiento subió desde el 3 al 3,4 %", señala Nguyen Hoang Nam, analista de la consultora británica Capital Economics, quien apunta también al repunte del sector servicios.

Por Agencia EFE El producto interior bruto (PIB) de China creció el 1,2 % durante el tercer trimestre de 2026 en comparación con el anterior, algo más de lo esperado, según datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático. Esto supone una aceleración de 0,3 puntos con respecto a la tasa registrada entre abril y junio, y también supera los pronósticos más extendidos entre los analistas, que apuntaban a una subida del 1,1 %.

En el tercer trimestre del presente año, la segunda economía mundial experimentó un crecimiento del 4,5 % en términos interanuales, cifra que también supera tanto la marca anterior (+4,3 %) como las previsiones de los expertos, los cuales situaban la subida en el 4,4 %. Esto supone un aumento acumulado del 4,6 % para el PIB chino a lo largo de los tres primeros trimestres hasta unos 107,11 billones de yuanes (US$16,01 billones), lo que implicaría la consecución del objetivo oficial de crecimiento, de entre un 4,5 y un 5 %. Esa meta, la más baja desde 1991, fue fijada por las autoridades el pasado mes de marzo, después de que China cumpliera en 2025 con el objetivo de crecer "en torno a un 5 %" al incrementarse su PIB precisamente en esa tasa. Por sectores, el primario creció el 3,7 % entre enero y septiembre; el secundario, el 3,8 %, y el terciario, el 5,2 %, según las estimaciones preliminares divulgadas por la ONE.

Los datos "sugieren que la aceleración del último trimestre vino impulsada por la industria y la construcción, cuyo crecimiento subió desde el 3 al 3,4 %", señala Nguyen Hoang Nam, analista de la consultora británica Capital Economics, quien apunta también al repunte del sector servicios. La ONE asegura que, a lo largo de los tres primeros trimestres, la segunda economía mundial "logró un desarrollo sostenido y sólido ante las presiones, demostrando su inercia con nuevos motores de crecimiento y una estructura mejorada". Las exportaciones, que aumentaron el 16,4 % en ese período, fueron clave.