Exportaciones chinas crecieron 17,8 % en julio gracias a chips o vehículos eléctricos

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El 'boom' del comercio chino frenó ligeramente en julio pero el panorama general es que tanto los valores de exportación como los de importación siguen siendo elevados, impulsados por una disparada demanda de electrónica y productos de energías 'verdes' a nivel global".

Por Agencia EFE El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 17,8 % interanual en julio hasta unos 2,71 billones de yuanes (US$401.910 millones), con especial protagonismo para los semiconductores o los vehículos eléctricos. Tras varios meses dibujando una tendencia al alza, esto supone una ralentización con respecto a la subida de junio (+20,8 %) para las ventas chinas al exterior, que se vuelven a confirmar como un motor clave para la segunda economía mundial ante los problemas internos de demanda.

Las cifras divulgadas por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan a su vez a un incremento del 21,2 % en comparación con el mismo mes de 2025 para las importaciones, que alcanzaron unos 1,95 billones de yuanes (US$288.254 millones). Así, en el séptimo mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 767.070 millones de yuanes (US$113.656 millones), lo que supone un incremento del 8,79 % en términos interanuales. En julio, el total de los intercambios comerciales entre China y otros países sumó unos 4,66 billones de yuanes (US$690.165 millones), un alza del 19,2 % en comparación con el mismo mes del último ejercicio. Los datos divulgados también reflejan que ese indicador creció un 17,3 % en el acumulado entre enero y julio, con las importaciones aumentando sensiblemente más (+22 %) que las exportaciones (+14 %).

Temporada de tifones

Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio. En la moneda estadounidense, las ventas al extranjero aumentaron un 23,9 % interanual hasta unos US$397.850 millones, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo todavía más rápido (+27,5 %) para situarse en US$285.350 millones. Tras elevarse un 27 % y un 36 %, respectivamente, en junio, los analistas anticipaban una ralentización del crecimiento, pero situaban su pronóstico para las exportaciones en un 22,2 %, por debajo del dato final, y el relativo a las compras de bienes foráneos por encima, un 27,9 %. Julian Evans-Pritchard, analista de la consultora británica Capital Economics, asegura que el "ligero deterioro" de las exportaciones en julio se debió en parte a las "disrupciones temporales" en la operativa portuaria debido a los tifones que azotan el este de China estas semanas. El 'boom' del comercio chino frenó ligeramente en julio pero el panorama general es que tanto los valores de exportación como los de importación siguen siendo elevados, impulsados por una disparada demanda de electrónica y productos de energías 'verdes' a nivel global", agregó el experto.