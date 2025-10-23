Políticas Trump impactan en el crecimiento del turismo de Centroamérica

Por Velia Jaramillo - revistaeyn.com desde San Pedro Sula, Honduras

Boris Iraheta, secretario general de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), informó que las proyecciones apuntan a que el turismo en Centroamérica crecerá un 6 % durante 2025.

“Veníamos de crecer a un ritmo postpandemia de alrededor de un 10 % pero este año (2025) debido a diferentes factores que están ocurriendo en Estados Unidos es probable que haya una disminución impactada por el Visiting Friends or Relatives (VFR)", detalló el líder de CATA.

En Centroamérica, apuntó, entre 30 % y hasta el 60 % de los visitantes en algunos países, provienen de Norteamérica, principalmente de Estados Unidos. Luego, contribuyen el turismo intra-regional y Europa, siendo España, Reino Unido, Alemania y Francia los principales países emisores.

No obstante, aseguró Iraheta, la región avizora también oportunidades porque viajeros de países dentro del top ten de visitantes a Estados Unidos, como Alemania y Canadá, han reducido sus viajes a ese destino y están viendo al Caribe y Centroamérica, además de que “el impacto de cruceros sigue siendo muy fuerte”.