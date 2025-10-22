Honduras es la vitrina del turismo centroamericano

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com Honduras abre sus puertas a visitantes de todo el mundo para mostrar lo que ofrece la región centroamericana. Desde ayer se dio por iniciada la feria de turismo Centroamérica Travel Market (CATM 2025). El evento se celebra del 21 al 23 de octubre en San Pedro Sula. Organizado por FEDECATUR y CATA, con el liderazgo del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y CANATURH, CATM 2025 reúne a más de 80 mayoristas internacionales de Europa, América del Norte, Asia y América del Sur; 150 expositores regionales y más de 2.000 citas de negocios B2B, consolidándose como una plataforma clave para la promoción del turismo multidestino de Centroamérica bajo una marca regional unificada.

Honduras, que vuelve a ser sede de CATM doce años después, se distingue por su riqueza natural y cultural, con 93 áreas protegidas y dos sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO: el Parque Arqueológico de Copán Ruinas y la Reserva de la Biosfera del Río Plátano. Además, alberga nueve culturas vivas, entre ellas la etnia Garífuna, reconocida como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Durante 2024, el país registró un ingreso de divisas de US$802.4 millones y un aumento del 17.8 % en llegadas de visitantes, alcanzando cerca de 2.8 millones. Actualmente, Honduras cuenta con 5.703 establecimientos turísticos y 325.257 empleos vinculados a actividades características del sector. Con cuatro aeropuertos internacionales, 19 aerolíneas operando y conexiones con 11 países y 23 ciudades. Honduras fortalece su posición como un destino competitivo a nivel mundial. En 2024, más de 26 millones de visitantes internacionales recorrieron la región, generando más de US$20.000 millones en ingresos y creando alrededor de 2,9 millones de empleos. CATM 2025 promete ser una gran celebración del turismo centroamericano, donde la hospitalidad hondureña y la diversidad cultural de la región brillarán ante los ojos del mundo.

CONOCIENDO CENTROAMÉRICA

CATM 2025 albergó previo los pre-tours con compradores y prensa internacional en destinos hermosos como Comayagua, Lago de Yojoa, La Ceiba, Copán, Utila y Roatán y también habrá post-tour en la región.