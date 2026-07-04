Gobiernos de Panamá y China abordarán conflicto portuario en reuniones

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Un comunicado de la Cancillería panameña afirmó que los funcionarios de Panamá y China "celebrarán conversaciones orientadas a la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo", el cual se firmó en 2017 primeramente para una vigencia de tres años, se renovó por cinco años en 2021 y está por vencerse.

Por Agencia EFE Funcionarios chinos y panameños se reunirán del 16 al 18 de este mes de julio en China para abordar la detención de buques de bandera de Panamá en los puertos de China y la renovación de un acuerdo bilateral sobre transporte marítimo, informó la Cancillería del país centroamericano. Panamá cuenta con uno de los registros mercantes más grandes del mundo, con 8.638 buques abanderados y 233,2 millones de toneladas según publica este viernes la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

China ha multiplicado la detención de buques de bandera panameña en sus puertos este año, después de que un operador chino se viera obligado a salir de dos puertos situados cerca del Canal de Panamá porque la concesión fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia panameña. Esta situación ha generado tensión en la relación bilateral, pero el presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo el miércoles durante una rendición anual de cuentas que "gracias a Dios van en disminución" estas detenciones en los puertos chinos, y que esperaban "la confirmación de una reunión" en China "para tratar esto al más alto nivel" con el Gobierno del mandatario chino, Xi Jinping. Mulino reconoció que la situación con Pekín "pudiera afectar la valoración" del abanderamiento panameño en el Memorando de Tokio, un acuerdo de Control del Estado Rector del Puerto que abarca a una veintena de autoridades marítimas de la región Asia-Pacífico. Un comunicado de la Cancillería panameña afirmó que los funcionarios de Panamá y China "celebrarán conversaciones orientadas a la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo", el cual se firmó en 2017 primeramente para una vigencia de tres años, se renovó por cinco años en 2021 y está por vencerse.