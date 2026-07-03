Guatemala abre la puerta a LAFISE: suma su sexto banco en Centroamérica y el Caribe

Por: Revistaeyn.com

Grupo LAFISE sumará próximamente un nuevo banco a su red regional.

La Junta Monetaria de Guatemala autorizó la constitución de Banco LAFISE, una decisión que permitirá al conglomerado financiero ampliar su presencia en el sistema bancario guatemalteco una vez complete el proceso regulatorio previo al inicio de operaciones.

La resolución, aprobada el pasado 3 de junio y notificada a la entidad días después, abre un período de hasta seis meses para que la institución implemente sus manuales operativos, sistemas tecnológicos, esquemas de gestión de riesgos y gobierno corporativo antes de recibir la autorización definitiva de la Superintendencia de Bancos (SIB) para atender al público.

Con esta habilitación, Grupo LAFISE incorpora una nueva pieza a una estrategia de expansión regional construida durante cuatro décadas.

Fundado en 1985, el conglomerado mantiene operaciones bancarias en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, mientras que en El Salvador participa mediante una sociedad de ahorro y crédito.

En Guatemala ya operaba con servicios financieros como casa de cambio, puesto de bolsa, arrendamiento financiero y factoraje.

La licencia bancaria permitirá al grupo ampliar significativamente su oferta mediante la captación de depósitos y el otorgamiento de crédito bajo una entidad bancaria regulada.

La autorización también representa un nuevo competidor para el sistema financiero guatemalteco. Según datos de la Superintendencia de Bancos, el país mantiene una bancarización cercana al 60%, lo que deja espacio para ampliar el acceso a servicios financieros, mientras el ingreso de nuevos participantes fortalece la competencia dentro del sector.