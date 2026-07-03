Guatemala abre la puerta a LAFISE: suma su sexto banco en Centroamérica y el Caribe

Por: Revistaeyn.com
Grupo LAFISE sumará próximamente un nuevo banco a su red regional.
La Junta Monetaria de Guatemala autorizó la constitución de Banco LAFISE, una decisión que permitirá al conglomerado financiero ampliar su presencia en el sistema bancario guatemalteco una vez complete el proceso regulatorio previo al inicio de operaciones.
La resolución, aprobada el pasado 3 de junio y notificada a la entidad días después, abre un período de hasta seis meses para que la institución implemente sus manuales operativos, sistemas tecnológicos, esquemas de gestión de riesgos y gobierno corporativo antes de recibir la autorización definitiva de la Superintendencia de Bancos (SIB) para atender al público.
Con esta habilitación, Grupo LAFISE incorpora una nueva pieza a una estrategia de expansión regional construida durante cuatro décadas.
Fundado en 1985, el conglomerado mantiene operaciones bancarias en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, mientras que en El Salvador participa mediante una sociedad de ahorro y crédito.
En Guatemala ya operaba con servicios financieros como casa de cambio, puesto de bolsa, arrendamiento financiero y factoraje.
La licencia bancaria permitirá al grupo ampliar significativamente su oferta mediante la captación de depósitos y el otorgamiento de crédito bajo una entidad bancaria regulada.
La autorización también representa un nuevo competidor para el sistema financiero guatemalteco. Según datos de la Superintendencia de Bancos, el país mantiene una bancarización cercana al 60%, lo que deja espacio para ampliar el acceso a servicios financieros, mientras el ingreso de nuevos participantes fortalece la competencia dentro del sector.
Para Grupo LAFISE, la decisión tiene además un componente estratégico.
Guatemala representa una de las economías más grandes de Centroamérica y uno de los mercados financieros con mayor profundidad de la región.
Su incorporación fortalece la presencia regional del grupo y amplía la capacidad para atender clientes corporativos y empresariales con operaciones transfronterizas.
De acuerdo con el Ranking Bancario Regional elaborado por Inteligencia E&N y publicado en la edición Junio, Grupo LAFISE administra activos consolidados por US$4.456,4 millones.
Aunque se ubica entre los grupos financieros de menor tamaño dentro del sistema centroamericano, ha mantenido un crecimiento sostenido basado en una estrategia de diversificación y expansión gradual, con presencia en más de una docena de países.
El siguiente desafío será comercial
El sistema bancario guatemalteco continúa dominado por un reducido grupo de entidades que concentran la mayor parte de los activos, por lo que el éxito de Banco LAFISE dependerá de la capacidad para diferenciar su propuesta de valor y encontrar espacios de crecimiento en segmentos específicos del mercado.
Mientras tanto, la autorización obtenida por la Junta Monetaria confirma que uno de los grupos financieros regionales más consolidados de Centroamérica considera a Guatemala una pieza estratégica para completar su plataforma bancaria regional.
Proceso que sigue ahora
El proceso para constituir un banco en Guatemala va mucho más allá de la aprobación de una licencia.
De acuerdo con el análisis de Romero Insights & Advisory, la autorización de la Junta Monetaria constituye únicamente el cierre de la fase documental.
A partir de ahora, Banco LAFISE deberá demostrar que cuenta con infraestructura tecnológica, controles internos, políticas de administración de riesgos, mecanismos de prevención de lavado de dinero, gobierno corporativo y personal especializado capaces de sostener una operación bancaria bajo los estándares exigidos por el regulador.
Solo después de superar esa revisión integral, la SIB podrá autorizar el inicio formal de operaciones.