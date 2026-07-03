Próspera y Merck impulsan alianza biotecnológica en Honduras

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La colaboración contempla el desarrollo de acciones orientadas a reducir las barreras de acceso a tecnologías avanzadas, conocimiento científico y redes internacionales, con la expectativa de fortalecer la industria de las ciencias de la vida en Honduras.

Por revistaeyn.com Honduras Próspera Inc. anunció una colaboración estratégica con Merck Life Science Brasil, subsidiaria de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la biotecnología y la innovación en ciencias de la vida dentro del ecosistema de Próspera Biohub, una iniciativa que busca posicionar a Honduras como un referente regional en biofabricación, investigación traslacional y terapias de nueva generación. La alianza representa un paso clave en la estrategia de Próspera para consolidar un entorno capaz de atraer empresas, investigadores e inversiones vinculadas al sector biotecnológico. De acuerdo con la organización, Merck ha reconocido a Próspera como un “modelo pionero para la innovación basada en la ciencia”, lo que refuerza la proyección internacional del ecosistema hondureño.

La colaboración contempla el desarrollo de acciones orientadas a reducir las barreras de acceso a tecnologías avanzadas, conocimiento científico y redes internacionales, con la expectativa de fortalecer la industria de las ciencias de la vida en el país y ampliar las oportunidades de crecimiento para empresas e investigadores. Uno de los principales objetivos del acuerdo es generar un impacto económico mediante la creación de empleos especializados y el fortalecimiento del talento local. Para ello, ambas organizaciones prevén promover programas de formación técnica, capacitación especializada y el desarrollo de infraestructura científica que permita incrementar las capacidades de la fuerza laboral hondureña y facilitar su participación en la bioeconomía. “Esta colaboración busca fortalecer el ecosistema biotecnológico de Próspera mediante el acceso a tecnología, conocimiento y conexiones internacionales, al mismo tiempo que impulsa la generación de empleos de alto valor y el desarrollo de capacidades locales para la industria de las ciencias de la vida”, indicó Honduras Próspera Inc. Asimismo, Próspera destacó que su marco regulatorio y su ubicación geográfica le permiten convertirse en un puente estratégico para empresas biotecnológicas de Estados Unidos interesadas en expandir sus actividades de investigación y desarrollo hacia Centroamérica. En ese sentido, la intención es ofrecer una plataforma nearshore que facilite el escalamiento de proyectos científicos con el respaldo de la red global de Merck.