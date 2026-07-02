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República Dominicana supera los US$5.000M en IED y se ubica como jugador de peso

El Americas Investment Forum 2026 reunió a jefes de Estado, organismos multilaterales e inversionistas para analizar cómo el nearshoring, la IA y la transición energética están transformando la competencia por el capital global. El país caribeño aprovechó el escenario para anunciar un récord histórico en inversión extranjera, fortalecer alianzas regionales y reconocer a empresas que impulsan su desarrollo económico.

Por: Paola Amador (Desde Santo Domingo) - Revistaeyn.com La República Dominicana continúa consolidando su atractivo para la inversión internacional. Durante el Americas Investment Forum (AIF) 2026, organizado por ProDominicana y la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA), el país anunció que alcanzó un récord de US$5.032,8 millones en inversión extranjera directa (IED) en 2025, un crecimiento de 11,3% respecto al año anterior y de 66,6% frente a 2019. Las proyecciones apuntan a un nuevo máximo en 2026, cercano a US$5.200 millones, luego de que el primer trimestre registrara US$1.536,7 millones, el mayor monto histórico para ese período. El foro abrió el 1 de julio con un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, quien afirmó que las Américas atraviesan una oportunidad histórica para convertirse en uno de los principales polos mundiales de inversión, impulsadas por la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, el avance tecnológico y el nearshoring.

El mandatario destacó que la alianza entre gobiernos, empresas e inversionistas será clave para fortalecer la competitividad regional. La segunda jornada estuvo liderada por la vicepresidenta Raquel Peña, quien subrayó que la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y la colaboración público-privada han consolidado al país como uno de los destinos más confiables para el capital internacional. La directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, atribuyó los resultados a una estrategia integral de promoción y acompañamiento a la inversión. Entre 2020 y 2026, la institución asistió a 8.146 inversionistas, generó 11.550 oportunidades de negocio y acompañó 339 proyectos. Además, destacó ventajas competitivas como el acceso preferencial a 1.200 millones de consumidores mediante seis acuerdos comerciales, ocho aeropuertos internacionales, 18 puertos y siete centros logísticos.

Más allá de las cifras, el foro puso el foco en los cambios que están redefiniendo la inversión global. Durante su conferencia magistral, Amelia U. Santos-Paulino, jefa de la Sección de Investigación de Inversiones de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), explicó que la geopolítica está desplazando los criterios tradicionales de costo y eficiencia. “La inversión hoy busca infraestructura, talento, innovación y estabilidad institucional”, afirmó.

Según la especialista, sectores como inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores, manufactura avanzada, minerales críticos y transición energética concentran ya cerca del 44% del valor de los nuevos proyectos de inversión en el mundo, una tendencia que representa una oportunidad para América Latina si fortalece su competitividad y capital humano.