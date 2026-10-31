Precio del petróleo no cede y se acercó a los US$118 por incertidumbre global creciente

El crudo europeo reaccionó al alza tras los últimos ataques producidos en el estrecho de Ormuz, que empañaron el optimismo del mercado ante un posible acercamiento diplomático entre Estado Unidos e Irán.

En su último día de cotización de octubre, el Brent volvió a ganar terreno y se situó en sus niveles más altos desde el pasado mes de abril, cerrando su cuarto mes consecutivo de ganancias con incremento mensual de casi un 15%.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó el viernes US$2,76 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en comparación al precio de liquidación de la última sesión, cuando finalizó en US$114,88.

Las fuerzas navales iraníes informaron este viernes que cinco petroleros sufrieron incidentes y quedaron inmovilizados cuando intentaban transitar por rutas supuestamente no autorizadas del estrecho de Ormuz, tres de ellos afectados por minas navales, mientras que un vehículo de superficie no tripulado fue destruido al este del estratégico paso marítimo.

Por su parte, la Marina Real de Omán evacuó a los 25 tripulantes de un buque mercante con bandera de Panamá que fue atacado y se incendió frente a las costas de la provincia omaní de Musandam, informó este viernes el Centro de Seguridad Marítima del sultanato.

La analista de mercado de Forex.com Fiona Cincotta afirmó este viernes en un comentario en su web que el temor a una escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán están «impulsando los avances», junto con los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz y los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen en Arabia Saudí.

Además, advirtió de que los precios del petróleo «podrían volverse más volátiles en las próximas semanas debido a las elecciones parlamentarias de Israel, así como a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos».