Grupo AJE plantea fortalecer los mecanismos de economía circular en la región

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En Centroamérica, la empresa desarrolla iniciativas de recuperación y gestión de materiales posconsumo en coordinación con alcaldías, centros educativos y aliados en Guatemala, Nicaragua y Panamá.

Por revistaeyn.com La recuperación y reincorporación de materiales plásticos a los procesos productivos requiere mecanismos de recolección, clasificación y financiamiento que permitan hacer viable la economía circular en América Latina, según planteó Grupo AJE durante un encuentro regional sobre gestión de residuos celebrado en Panamá. La compañía participó en la sesión de las Plataformas Nacionales de Acción sobre Plásticos (NPAP), convocada por la Alianza Global de Acción sobre el Plástico (GPAP) del Foro Económico Mundial (FEM).

Durante el encuentro, uno de los planteamientos fue que la transición hacia modelos circulares no depende únicamente de establecer objetivos de recuperación de materiales, sino también de crear condiciones para que estos puedan ser recolectados, procesados y reincorporados a las cadenas de producción. En ese contexto, Grupo AJE expuso la importancia de involucrar a gobiernos, empresas, distribuidores y consumidores en la gestión de los residuos. La compañía también señaló que las regulaciones deben considerar las condiciones económicas y las capacidades de cada país para desarrollar mercados de materiales reciclados que sean sostenibles. En Centroamérica, la empresa desarrolla iniciativas de recuperación y gestión de materiales posconsumo en coordinación con alcaldías, centros educativos y aliados en Guatemala, Nicaragua y Panamá. Según José Fernando Matheu, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad para Centroamérica, uno de los retos es ampliar la participación de distribuidores y consumidores en estos procesos.