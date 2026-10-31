Honduras investiga amenazas de atentados en puerto tras alerta del FBI

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La Secretaría de Seguridad informó que un detenido habría difundido mensajes en los que manifestaba su intención de utilizar artefactos explosivos para provocar daños en puentes y recintos portuarios.

Por Agencia EFE Las autoridades de Honduras capturaron a un hombre señalado de amenazar con cometer atentados contra puentes e instalaciones portuarias de Puerto Cortés, luego de recibir alertas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos sobre posibles ataques contra infraestructura estratégica del país. La Secretaría de Seguridad informó que el detenido habría difundido mensajes en los que manifestaba su intención de utilizar artefactos explosivos para provocar daños en puentes y recintos portuarios. Además, habría señalado posibles vínculos con una estructura criminal de alcance transnacional.

De acuerdo con la institución, tras recibir las advertencias, equipos especializados realizaron diligencias de investigación que permitieron identificar y requerir al sospechoso. El hombre será sometido a las actuaciones correspondientes para determinar su eventual responsabilidad penal y establecer el alcance de las amenazas. Las autoridades no revelaron la identidad del detenido ni ofrecieron detalles adicionales sobre el operativo. La alerta también llevó a reforzar las medidas de seguridad en Puerto Cortés, considerado el principal puerto de Honduras y uno de los puntos estratégicos para el comercio exterior del país. El Ministerio de Seguridad advirtió sobre posibles amenazas contra los puentes y las rutas de acceso al recinto portuario y al centro de la ciudad, particularmente durante las primeras horas de la mañana del sábado 31 de octubre.