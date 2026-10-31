Honduras investiga amenazas de atentados en puerto tras alerta del FBI

Por Agencia EFE
Las autoridades de Honduras capturaron a un hombre señalado de amenazar con cometer atentados contra puentes e instalaciones portuarias de Puerto Cortés, luego de recibir alertas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos sobre posibles ataques contra infraestructura estratégica del país.
La Secretaría de Seguridad informó que el detenido habría difundido mensajes en los que manifestaba su intención de utilizar artefactos explosivos para provocar daños en puentes y recintos portuarios. Además, habría señalado posibles vínculos con una estructura criminal de alcance transnacional.
De acuerdo con la institución, tras recibir las advertencias, equipos especializados realizaron diligencias de investigación que permitieron identificar y requerir al sospechoso. El hombre será sometido a las actuaciones correspondientes para determinar su eventual responsabilidad penal y establecer el alcance de las amenazas.
Las autoridades no revelaron la identidad del detenido ni ofrecieron detalles adicionales sobre el operativo.
La alerta también llevó a reforzar las medidas de seguridad en Puerto Cortés, considerado el principal puerto de Honduras y uno de los puntos estratégicos para el comercio exterior del país. El Ministerio de Seguridad advirtió sobre posibles amenazas contra los puentes y las rutas de acceso al recinto portuario y al centro de la ciudad, particularmente durante las primeras horas de la mañana del sábado 31 de octubre.
En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Honduras recomendó a su personal evitar desplazamientos hacia Puerto Cortés entre las 18:00 horas del viernes 30 de octubre y las 18:00 horas del domingo 1 de noviembre.
La representación diplomática también aconsejó a quienes se encuentren en la ciudad evitar los puentes y las vías de acceso al puerto y al centro urbano, mantenerse atentos a su entorno y seguir las instrucciones de las autoridades locales. Asimismo, advirtió sobre una mayor presencia de efectivos de seguridad y posibles retrasos.
La denuncia de los posibles atentados se conoce días después de que el Congreso hondureño aprobara penas más severas, incluida la cadena perpetua para líderes de pandillas, y respaldara la construcción de una megacárcel inspirada en el modelo penitenciario de El Salvador.
La Secretaría de Seguridad destacó que la cooperación internacional y la coordinación con el Ministerio Público son fundamentales para prevenir amenazas contra la seguridad nacional y proteger la infraestructura estratégica.