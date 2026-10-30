FOGEL, SISAP y Plantaciones Nahualate destacan en los premios AGEXPORT 2026

Empresas & Management

FOGEL recibió el reconocimiento como Exportador del Año 2026 en la 38.ª edición del Galardón Nacional a la Exportación. La premiación también distinguió a SISAP, Plantaciones Nahualate y a la empresaria Ingrid Carolina Juárez Brenner, entre otros protagonistas de la actividad exportadora guatemalteca.

Por: Revistaeyn.com La ingeniería aplicada a la refrigeración comercial, los servicios de ciberseguridad y la producción agrícola protagonizaron la 38.ª edición del Galardón Nacional a la Exportación de Guatemala. Organizada por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), la premiación reconoció a FOGEL, SISAP y Plantaciones Nahualate como ganadoras de sus categorías y otorgó a FOGEL la distinción de Exportador del Año 2026. La ceremonia, celebrada el 29 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, reunió a doce empresas finalistas, autoridades, representantes empresariales, organismos internacionales y sociedad civil. Bajo el lema “Conectando exportaciones, trascendiendo fronteras”, también destacó trayectorias personales y emprendimientos que han encontrado oportunidades fuera del país. Los reconocimientos muestran distintas formas de competir internacionalmente: desde desarrollar equipos y proteger operaciones digitales hasta llevar productos agrícolas, plantas ornamentales y piezas artesanales a nuevos compradores.

FOGEL: ingeniería guatemalteca en más de 35 países

Fogel de Centro América obtuvo el galardón del sector Manufacturas y Vestuario y Textiles. Posteriormente, un jurado integrado por autoridades y representantes del sector privado la eligió entre las tres ganadoras sectoriales como Exportador del Año 2026. La empresa desarrolla soluciones de refrigeración comercial en Guatemala desde 1981 y llega a más de 35 países. Según la información de AGEXPORT, su expansión ha estado acompañada por innovación, automatización y capacidades de ingeniería desarrolladas en el país. Sus laboratorios acreditados, el uso de refrigerantes naturales y la incorporación de tecnología de alta eficiencia forman parte de los atributos destacados en el reconocimiento.

SISAP y Plantaciones Nahualate: conocimiento y diversificación

En la categoría Servicios y Contact Center & BPO, el premio correspondió a Sistemas Aplicativos, S. A. (SISAP), compañía nacida en Guatemala hace más de cuatro décadas que presta servicios de ciberseguridad en doce países.

🏆🌎 ¡FOGEL es el Exportador del Año 2026!El máximo reconocimiento del #Galardón2026 distingue la excelencia, el liderazgo y la visión estratégica de las empresas que impulsan la competitividad del país, fortalecen la presencia de Guatemala en los mercados internacionales y contribuyen al crecimiento de las exportaciones.👏 ¡Felicitaciones por este importante logro y por ser un referente del desarrollo exportador de Guatemala!#Galardón2026 #TrascendiendoFronteras #AGEXPORT #SomosExportadores — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) October 30, 2026

La empresa protege operaciones críticas mediante tres centros de operaciones de seguridad, conocidos como SOC, con inteligencia artificial, atención las 24 horas y estándares internacionales. A esa actividad suma la formación gratuita de talento especializado a través de su instituto IRSI.

Plantaciones Nahualate recibió el galardón del sector Agrícola y Acuicultura y Pesca. Con treinta años de trayectoria, exporta banano, mango, limón, yuca, semillas y alimentos procesados a Europa, Norteamérica y el Caribe. AGEXPORT destacó, además, la protección de más de 80 hectáreas de bosque y la transformación de residuos en nuevos recursos. En el ámbito laboral, la empresa cuenta con una Clínica Empresarial del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y promueve la especialización y el acceso a crédito para sus colaboradores.

Ingrid Carolina Juárez Brenner, Mujer Exportadora 2026

La presidenta de EXPROGUASA, Ingrid Carolina Juárez Brenner, fue distinguida como Mujer Exportadora 2026 por su trayectoria en el sector de plantas ornamentales y su contribución a la apertura de mercados. VER FOTOGALERÍA Desde 1987, su recorrido empresarial ha llevado plantas ornamentales guatemaltecas a más de 25 países en cinco continentes. El reconocimiento también resaltó su papel como pionera en un sector tradicionalmente liderado por hombres. Su labor incluye proyectos comunitarios de educación, salud y vivienda, así como la Fundación Corazones Libres. La distinción reúne, de esa manera, su aporte a la internacionalización del sector y el trabajo desarrollado con las comunidades.

Mascotas de Lana: una primera exportación tejida a mano

El reconocimiento Mi Primera Exportación fue para Mascotas de Lana, emprendimiento fundado por Cristina Sánchez, integrante de la Comisión Hecho a Mano de AGEXPORT y distinguido con el Sello Blanco de Guatemala. Sus personajes elaborados mediante la técnica del crochet han llegado a mercados como España y Estados Unidos. La producción involucra a artesanos guatemaltecos, entre ellos madres que encuentran en este trabajo una oportunidad para generar ingresos desde sus hogares mientras atienden a sus familias. Durante la gala también se entregaron menciones honoríficas, a petición del jurado calificador, a El Gigante Coffee, Avícola Kikiriki y Servicios Visualiza. El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) recibió el reconocimiento como Institución de Apoyo por su trabajo para fortalecer la imagen del país e impulsar el turismo internacional y nacional.

El desafío de convertir capacidad empresarial en competitividad