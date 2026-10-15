Presidente Asfura asistirá al Foro Económico Internacional 2027 organizado por CAF

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El Foro reunirá a presidentes y jefes de Estado, líderes empresariales, organismos multilaterales, inversionistas, académicos, emprendedores y tomadores de decisión para impulsar el diálogo sobre el presente y el futuro de la región, según CAF.

Por Agencia EFE El presidente de Honduras, Nasry Asfura, asistirá al Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027, que tendrá lugar en la capital panameña el 27 y 28 de enero, organizado por el Gobierno y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), informó el Ministerio de Exteriores de Panamá. La Cancillería panameña hizo este anuncio en un comunicado con motivo de la visita esta semana al país de la ministra de Exteriores hondureña, Mireya Agüero, que confirmó la participación de Asfura en el Foro de CAF en un encuentro con su homólogo de Panamá, Javier Martínez-Acha.

El Foro reunirá a presidentes y jefes de Estado, líderes empresariales, organismos multilaterales, inversionistas, académicos, emprendedores y tomadores de decisión para impulsar el diálogo sobre el presente y el futuro de la región, según CAF. La visita de Agüero da continuidad a la agenda bilateral entre Panamá y Honduras, orientada al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y la cooperación entre ambos países, de acuerdo con la nota de la cancillería panameña. La canciller hondureña extendió por su parte una invitación al presidente panameño, José Raúl Mulino, para celebrar en 2027 en Honduras la conmemoración de los 120 años de relaciones diplomáticas entre las dos naciones.