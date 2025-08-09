Presidente Chaves acusa a fiscal de instigar una crisis política en Costa Rica

Centroamérica & Mundo

El fiscal general acudió este viernes a la Comisión Legislativa que estudia la acusación penal, donde dijo que no se podía referir al fondo del expediente, pero aseguró que no se trata de una persecución política contra el mandatario y que existen pruebas suficientes para seguir adelante con el proceso.

POR EFE El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, tildó este viernes como "un ridículo" la acusación penal en su contra por supuesto manejo irregular de fondos, por la cual el Congreso lleva adelante un proceso para levantarle el fuero, y señaló al fiscal general, Carlo Díaz, de buscar una "crisis política". "A qué hemos llegado en este país ante la desesperación que quienes defienden el sistema que lo ha fregado tanto al costarricense. Cada vez estoy más tranquilo, he estado durmiendo súper en paz. Viendo este ridículo lo que me da es lástima por el pueblo de Costa Rica", declaró Chaves a los periodistas durante una gira en el interior del país.

Chaves lanzó críticas al fiscal general, como lo ha hecho de forma recurrente los últimos años, al llamarlo "san Carlo Díaz" y "Carlo Díaz de la perpetua verdad", y lo señaló de generar un "escándalo" y de buscar abrir una "crisis política en el país". "Si yo fuera ese señor estaría con un nivel de vergüenza que no quisiera salir de la casa ni de la oficina", expresó el presidente costarricense. El fiscal general acudió este viernes a la Comisión Legislativa que estudia la acusación penal, donde dijo que no se podía referir al fondo del expediente, pero aseguró que no se trata de una persecución política contra el mandatario y que existen pruebas suficientes para seguir adelante con el proceso. Chaves comparecerá ante la comisión el próximo 22 de agosto, al igual que lo hará ese día su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos denunciados se desempeñaba como jefe de Despacho del presidente.