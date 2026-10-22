Presidente de Honduras impulsa cooperación agrícola e inversión en Italia

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Durante un encuentro con Maurizio Martina, director general adjunto de la FAO, el mandatario Asfura, abordó iniciativas orientadas a fortalecer la producción agrícola.

Por revistaeyn.com Como parte de su agenda de trabajo en Italia, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo reuniones con autoridades de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y representantes del sector empresarial italiano, con el propósito de promover proyectos de seguridad alimentaria y atraer nuevas inversiones al país. Durante un encuentro con Maurizio Martina, director general adjunto de la FAO, el mandatario Asfura, abordó iniciativas orientadas a fortalecer la producción agrícola, entre ellas la construcción de reservorios de agua para reducir el impacto de la sequía en las zonas productivas de Honduras y contribuir al cumplimiento de la meta de Hambre Cero.

Asimismo, el presidente Asfura se reunió con empresarios italianos para explorar oportunidades de inversión en Honduras, mediante el fortalecimiento de las relaciones comerciales, la promoción de la seguridad jurídica y el desarrollo de sectores que permitan generar nuevas fuentes de empleo. Estos acercamientos forman parte de las gestiones del Gobierno hondureño para ampliar la cooperación internacional, respaldar a los productores nacionales y promover inversiones que contribuyan al desarrollo económico del país. El mandatario se reunió con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, para abordar temas de interés común relacionados con el intercambio comercial, las relaciones diplomáticas y las oportunidades de inversión entre ambos países. Durante el encuentro bilateral, los mandatarios dialogaron sobre la importancia de ampliar los mecanismos de cooperación y promover iniciativas que permitan fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre Honduras e Italia.