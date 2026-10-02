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Ejecutivos de Davivienda Group abordan oportunidades de inversión en Honduras

Durante el encuentro, los representantes de Davivienda reafirmaron su confianza en el potencial de Honduras y expresaron su disposición de contribuir al crecimiento del país mediante iniciativas que favorezcan su desarrollo económico.

  • Ejecutivos de Davivienda Group abordan oportunidades de inversión en Honduras

    En la reunión con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, participaron Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, y Reinaldo Romero, vicepresidente ejecutivo internacional. Foto de cortesía
2026-10-02

Por revistaeyn.com

El presidente de Honduras Nasry Asfura sostuvo un encuentro con altos ejecutivos de Davivienda Group para abordar oportunidades de inversión y el acompañamiento a proyectos de infraestructura orientados a fortalecer la conectividad, la innovación y la competitividad empresarial.

En la reunión participaron Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, y Reinaldo Romero, vicepresidente ejecutivo internacional, con quienes el mandatario conversó sobre las perspectivas económicas del país y las posibilidades de trabajo conjunto para contribuir al desarrollo de Honduras.

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Uno de los principales temas abordados, fue el acompañamiento a proyectos de infraestructura que permitan mejorar la conectividad y generar condiciones favorables para la actividad empresarial, la innovación y nuevas inversiones.

Durante el encuentro, los representantes de Davivienda reafirmaron su confianza en el potencial de Honduras y expresaron su disposición de contribuir al crecimiento del país mediante iniciativas que favorezcan su desarrollo económico.

La reunión también destacó la importancia del diálogo entre el Gobierno y el sector privado como mecanismo para identificar oportunidades de inversión y promover proyectos que puedan traducirse en mayor actividad económica y oportunidades para las familias hondureñas.

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