Ejecutivos de Davivienda Group abordan oportunidades de inversión en Honduras

En la reunión participaron Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, y Reinaldo Romero, vicepresidente ejecutivo internacional, con quienes el mandatario conversó sobre las perspectivas económicas del país y las posibilidades de trabajo conjunto para contribuir al desarrollo de Honduras.

El presidente de Honduras Nasry Asfura sostuvo un encuentro con altos ejecutivos de Davivienda Group para abordar oportunidades de inversión y el acompañamiento a proyectos de infraestructura orientados a fortalecer la conectividad, la innovación y la competitividad empresarial.

Uno de los principales temas abordados, fue el acompañamiento a proyectos de infraestructura que permitan mejorar la conectividad y generar condiciones favorables para la actividad empresarial, la innovación y nuevas inversiones.

Durante el encuentro, los representantes de Davivienda reafirmaron su confianza en el potencial de Honduras y expresaron su disposición de contribuir al crecimiento del país mediante iniciativas que favorezcan su desarrollo económico.

La reunión también destacó la importancia del diálogo entre el Gobierno y el sector privado como mecanismo para identificar oportunidades de inversión y promover proyectos que puedan traducirse en mayor actividad económica y oportunidades para las familias hondureñas.