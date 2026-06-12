BCIE y Honduras fortalecen alianza estratégica para impulsar inversiones

Por revistaeyn.com
La Presidente Ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez y una delegación institucional, sostuvo reuniones de trabajo con el Presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura; el Ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; y representantes del Banco Central de Honduras (BCH) con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y continuar impulsando iniciativas alineadas con las prioridades de desarrollo del país.
Los encuentros permitieron intercambiar perspectivas sobre los principales desafíos y oportunidades para Honduras, así como dar seguimiento a una agenda conjunta orientada a promover la competitividad, la infraestructura estratégica y generar mayores oportunidades para la población hondureña.
“Honduras es un socio estratégico y país fundador del BCIE. Continuaremos trabajando de manera cercana con las autoridades nacionales para impulsar inversiones que contribuyan al crecimiento económico, la resiliencia y el bienestar de las personas”, expresó Sánchez.
En el marco de las reuniones, las autoridades revisaron el avance de la cartera de infraestructura que el BCIE impulsa en Honduras, superior a US$1,400 millones. A través de esta cartera, el Banco se consolida como el principal financiador de infraestructura en el país, mediante proyectos estratégicos orientados a mejorar la conectividad, ampliar el acceso a servicios esenciales, fortalecer la seguridad hídrica y aumentar la resiliencia frente a los desafíos climáticos.
Estas iniciativas forman parte de una cartera total en Honduras superior a US$1,600 millones, reflejo del compromiso sostenido del BCIE con el desarrollo económico, social y ambiental del país.
Entre las iniciativas analizadas destacan el Programa de Carreteras Resilientes, que incluye los tramos Danlí–Trojes y Ojo de Agua–Cantarranas; el Libramiento Anillo Periférico–Carretera CA-5 Sur; y el corredor turístico desde La Barca hasta La Ceiba, proyectos que contribuirán a fortalecer la competitividad nacional.
Asimismo, se revisaron avances relacionados con los hospitales de Choluteca y Tocoa, así como proyectos vinculados al acceso al agua potable, la gestión sostenible del recurso hídrico y la recuperación ambiental del Lago de Yojoa.
Las reuniones también permitieron abordar la cooperación del BCIE en sectores estratégicos para el desarrollo del país. En el sector energético, se discutió el acompañamiento del Banco a iniciativas orientadas a mejorar la sostenibilidad y eficiencia del subsector eléctrico, incluyendo acciones dirigidas a la reducción de pérdidas.
Asimismo, se destacó el respaldo que el BCIE brinda a los sistemas nacionales de prevención del lavado de activos y combate al financiamiento del terrorismo, mediante un programa que actualmente se encuentra en su segunda fase y que contribuye a robustecer las capacidades institucionales del país conforme a las directrices del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Las autoridades analizaron además nuevas oportunidades de inversión actualmente en preparación, orientadas a ampliar el acceso a servicios esenciales, acompañar la modernización de sectores prioritarios y respaldar los esfuerzos nacionales de adaptación frente a los desafíos climáticos. Entre estos se encuentra el financiamiento de un teleférico en Tegucigalpa y la represa de Quiebramontes.
Durante las reuniones se destacó además la fortaleza financiera del BCIE, respaldada por sus calificaciones internacionales AA+, que permiten a la institución movilizar recursos en condiciones competitivas para acompañar las prioridades de desarrollo de sus países miembros.