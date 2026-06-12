BCIE y Honduras fortalecen alianza estratégica para impulsar inversiones

Finanzas

Los encuentros permitieron intercambiar perspectivas sobre los principales desafíos y oportunidades para Honduras, así como dar seguimiento a una agenda conjunta orientada a promover la competitividad, la infraestructura estratégica y generar mayores oportunidades para la población hondureña.

Por revistaeyn.com La Presidente Ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez y una delegación institucional, sostuvo reuniones de trabajo con el Presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura; el Ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; y representantes del Banco Central de Honduras (BCH) con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y continuar impulsando iniciativas alineadas con las prioridades de desarrollo del país.

Los encuentros permitieron intercambiar perspectivas sobre los principales desafíos y oportunidades para Honduras, así como dar seguimiento a una agenda conjunta orientada a promover la competitividad, la infraestructura estratégica y generar mayores oportunidades para la población hondureña. “Honduras es un socio estratégico y país fundador del BCIE. Continuaremos trabajando de manera cercana con las autoridades nacionales para impulsar inversiones que contribuyan al crecimiento económico, la resiliencia y el bienestar de las personas”, expresó Sánchez. En el marco de las reuniones, las autoridades revisaron el avance de la cartera de infraestructura que el BCIE impulsa en Honduras, superior a US$1,400 millones. A través de esta cartera, el Banco se consolida como el principal financiador de infraestructura en el país, mediante proyectos estratégicos orientados a mejorar la conectividad, ampliar el acceso a servicios esenciales, fortalecer la seguridad hídrica y aumentar la resiliencia frente a los desafíos climáticos. Estas iniciativas forman parte de una cartera total en Honduras superior a US$1,600 millones, reflejo del compromiso sostenido del BCIE con el desarrollo económico, social y ambiental del país.