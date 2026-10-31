Empieza patrullaje de fuerzas salvadoreñas en Haití, con apoyo de la población

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Según versiones de medios locales, soldados salvadoreños establecieron una base en la zona de Tabarre, cerca de la embajada de Estados Unidos.

Por: EFE Decenas de soldados de El Salvador, llegados recientemente a Haití, hicieron este viernes sus primeros patrullajes por calles de Puerto Príncipe como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 12 días tras un ataque de bandas armadas. Los salvadoreños, vestidos con uniforme de combate y con fusiles de asalto, recorrieron calles de la comuna de Tabarre, situada al noreste de Puerto Príncipe, cerca de la zona de Santo, en el distrito de Croix-des-Bouquets, donde los soldados de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) resultaron emboscados el 18 de octubre. La tropa salvadoreña, que ya cuenta con más de 2.000 efectivos en Haití, también fue vista cerca del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, en la zona de Clercine, a bordo de camiones y vehículos blindados apoyados desde helicópteros.

Durante su recorrido, la caravana de los salvadoreños recibió aplausos de algunos transeúntes que expresaron su aprobación a la llegada de las fuerzas militares. Según versiones de medios locales, soldados salvadoreños establecieron una base en la zona de Tabarre, cerca de la embajada de Estados Unidos.