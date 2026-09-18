Costa Rica concentra en papa y cebolla ocho de cada 10 hectáreas de hortalizas

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De acuerdo con la la Encuesta Nacional Agropecuaria, la papa ocupa la mayor extensión dentro de este grupo, con un área estimada de 2.243,3 hectáreas, mientras que la cebolla registra 929,6 hectáreas.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La papa y la cebolla concentran la mayor parte del área destinada a las hortalizas investigadas en Costa Rica, al representar en conjunto el 80,4 % de la superficie sembrada, según los principales resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). De acuerdo con la encuesta, la papa ocupa la mayor extensión dentro de este grupo, con un área estimada de 2.243,3 hectáreas, mientras que la cebolla registra 929,6 hectáreas.

Sumadas, ambas alcanzan 3.172,9 hectáreas, consolidándose como los principales cultivos hortícolas por superficie. En términos productivos, la papa generó un estimado de 36.151,1 toneladas métricas, mientras que la producción de cebolla llegó a 27.653,8 toneladas métricas. El grupo de hortalizas investigado por la ENA también incluye al repollo y al chayote. El repollo registra una superficie sembrada de 345,0 hectáreas, con una producción estimada de 16.508,1 toneladas métricas. En el caso del chayote, el área sembrada alcanza 428,7 hectáreas, aunque su producción, de 46.244,8 toneladas métricas, supera a la de los otros cultivos hortícolas mencionados, pese a contar con una superficie menor.