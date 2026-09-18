Costa Rica concentra en papa y cebolla ocho de cada 10 hectáreas de hortalizas

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La papa y la cebolla concentran la mayor parte del área destinada a las hortalizas investigadas en Costa Rica, al representar en conjunto el 80,4 % de la superficie sembrada, según los principales resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
De acuerdo con la encuesta, la papa ocupa la mayor extensión dentro de este grupo, con un área estimada de 2.243,3 hectáreas, mientras que la cebolla registra 929,6 hectáreas.
Sumadas, ambas alcanzan 3.172,9 hectáreas, consolidándose como los principales cultivos hortícolas por superficie.
En términos productivos, la papa generó un estimado de 36.151,1 toneladas métricas, mientras que la producción de cebolla llegó a 27.653,8 toneladas métricas.
El grupo de hortalizas investigado por la ENA también incluye al repollo y al chayote. El repollo registra una superficie sembrada de 345,0 hectáreas, con una producción estimada de 16.508,1 toneladas métricas.
En el caso del chayote, el área sembrada alcanza 428,7 hectáreas, aunque su producción, de 46.244,8 toneladas métricas, supera a la de los otros cultivos hortícolas mencionados, pese a contar con una superficie menor.
Los datos muestran así una composición concentrada del área hortícola, con la papa y la cebolla como los cultivos que explican la mayor parte de la superficie investigada, mientras que las diferencias entre área sembrada y volumen obtenido reflejan también distintos niveles de productividad entre cultivos.
La ENA 2025 permite además dimensionar la composición de otros segmentos de la actividad agrícola costarricense. En los granos básicos, que concentran más de la mitad del área sembrada de los cultivos anuales investigados, el arroz encabeza la producción con 55.016,6 toneladas métricas, equivalente al 68,7 % del total del grupo.
Entre las raíces y tubérculos, la yuca destaca tanto por superficie como por producción, con 9.578,3 hectáreas y 102.257 toneladas métricas.
En los cultivos permanentes, los agroindustriales representan 67,8% de la producción, impulsados principalmente por la caña de azúcar, la palma aceitera y el café. En los árboles frutales, por su parte, la naranja aporta 76,7 % de la producción del grupo, con 96.287 toneladas métricas.