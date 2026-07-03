Índice de precios de alimentos de la FAO disminuyó ligeramente en junio

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El precio mundial del maíz cayó un 6,2 %, lo que refleja las perspectivas de una administración abundante en los países exportadores de América del Sur y una menor demanda de etanol.

Por Agencia EFE El índice de precios de los alimentos calculado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) disminuyó ligeramente ya que los precios más bajos de los cereales, el azúcar y los productos lácteos compensaron los precios más altos de los alimentos vegetales y la carne, informó el organismo. Este índice, que registra las variaciones mensuales de los precios internacionales de una cesta de productos alimenticios comercializados a nivel mundial, promedió 130,3 puntos en junio de 2026, 0,3 puntos menos que en mayo, pero 2,2 puntos más que el año anterior.

El precio de los cereales cayó un 3,5 % con respecto a mayo, debido a la caída de los precios internacionales del maíz y el trigo, pero se mantuvo en un 2,7 % con respecto al máximo del año anterior. Mientras que el del trigo cayó un 4,4 %, ya que las buenas cosechas y las sólidas perspectivas de suministro en la región del Mar Negro contrarrestaron las preocupaciones sobre las perspectivas en Australia y Estados Unidos. El precio mundial del maíz cayó un 6,2 %, lo que refleja las perspectivas de una administración abundante en los países exportadores de América del Sur y una menor demanda de etanol. Por el contrario, el precio del arroz aumentó un 3,2 % en junio, debido a la fuerte demanda asiática de arroz. Por el contrario, aumentó el precio de los aceites vegetales un 3,8 % respecto a mayo. Las cotizaciones más altas del aceite de palma y de colza, respaldadas por una mayor demanda obligatoria de biocombustibles y la estabilidad general de los precios del aceite de girasol, compensaron con creces la caída de los precios del aceite de soja.