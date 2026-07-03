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Índice de precios de alimentos de la FAO disminuyó ligeramente en junio

El precio mundial del maíz cayó un 6,2 %, lo que refleja las perspectivas de una administración abundante en los países exportadores de América del Sur y una menor demanda de etanol.

  • Índice de precios de alimentos de la FAO disminuyó ligeramente en junio

    El precio de los cereales cayó un 3,5 % con respecto a mayo, debido a la caída de los precios internacionales del maíz y el trigo. Foto de iStock
2026-07-03

Por Agencia EFE

El índice de precios de los alimentos calculado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) disminuyó ligeramente ya que los precios más bajos de los cereales, el azúcar y los productos lácteos compensaron los precios más altos de los alimentos vegetales y la carne, informó el organismo.

Este índice, que registra las variaciones mensuales de los precios internacionales de una cesta de productos alimenticios comercializados a nivel mundial, promedió 130,3 puntos en junio de 2026, 0,3 puntos menos que en mayo, pero 2,2 puntos más que el año anterior.

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El precio de los cereales cayó un 3,5 % con respecto a mayo, debido a la caída de los precios internacionales del maíz y el trigo, pero se mantuvo en un 2,7 % con respecto al máximo del año anterior.

Mientras que el del trigo cayó un 4,4 %, ya que las buenas cosechas y las sólidas perspectivas de suministro en la región del Mar Negro contrarrestaron las preocupaciones sobre las perspectivas en Australia y Estados Unidos.

El precio mundial del maíz cayó un 6,2 %, lo que refleja las perspectivas de una administración abundante en los países exportadores de América del Sur y una menor demanda de etanol. Por el contrario, el precio del arroz aumentó un 3,2 % en junio, debido a la fuerte demanda asiática de arroz.

Por el contrario, aumentó el precio de los aceites vegetales un 3,8 % respecto a mayo. Las cotizaciones más altas del aceite de palma y de colza, respaldadas por una mayor demanda obligatoria de biocombustibles y la estabilidad general de los precios del aceite de girasol, compensaron con creces la caída de los precios del aceite de soja.

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Respecto al precio de la carne, la FAO calculó un aumento del 0,5 %, alcanzando un nuevo máximo histórico. Los precios internacionales de la carne del pasado han sufrido, debido en parte a una menor disponibilidad temporal interna por los ajustes de producción en respuesta al exceso de oferta anterior, mientras que los precios de la carne de pavo y de vacuno han disminuido.

El índice de precios de los productos lácteos cayó un 1,5 % en comparación con el mes anterior y el azúcar también disminuyó un 5,7 % con respecto a mayo, debido a la bajada de los precios internos del etanol en Brasil y a la depreciación del real brasileño.

Redacción web
Agencia EFE

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