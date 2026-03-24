¿Qué provocó la colisión entre avión y camión de bomberos en aeropuerto de NY?

POR EFE

Las autoridades de Estados Unidos recuperaron este lunes la caja negra del avión que colisionó la noche del domingo con un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia, en el distrito neoyorquino de Queens, donde murieron el piloto y el copiloto.

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés), Jennifer Homendy, indicó en una rueda de prensa que para acceder la grabadora de voz de la cabina y al registrador de datos del vuelo se tuvo que hacer un agujero en el techo del avión.

Homendy indicó que uno de los investigadores de la NTSB llevó los materiales a los laboratorios de la agencia en Washington D.C., donde se ha podido verificar que la caja negra no sufrió daños en el accidente.

"Espero que mañana podamos compartir información al respecto", señaló Homendy, que destacó que la NTSB prevé enviar a 25 especialistas al lugar de los hechos.

Las autoridades examinarán los componentes del avión, como sus sistemas hidráulicos o sus neumáticos, así como el control del tráfico aéreo y las operaciones de rescate, entre otros factores.