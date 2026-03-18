American Airlines y Delta elevan previsiones por fuerte demanda

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American Airlines señaló en una presentación a inversores que espera que los ingresos totales de su aerolínea aumenten más del 10 %, en comparación con las expectativas previas del 7 % al 10 %, debido a una demanda superior a la esperada.

Por Agencia EFE Las aerolíneas estadounidenses American Airlines y Delta Air Lines elevaron sus previsiones de ingresos para el primer trimestre de 2026 ante una sólida demanda, pese al aumento de los precios del combustible por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. "El crecimiento de los ingresos de American Airlines en el primer trimestre es increíblemente sólido, y vemos que eso progresa a medida que avanzamos en el año", expresó el consejero delegado de la aerolínea, Robert Isom, en una conferencia organizada por JPMorgan.

American Airlines señaló en una presentación a inversores que espera que los ingresos totales de su aerolínea aumenten más del 10 %, en comparación con las expectativas previas del 7 % al 10 %, debido a una demanda superior a la esperada. Por su parte, Delta señaló que el aumento de los ingresos está compensando tanto el mayor coste del combustible derivado de la guerra como el impacto de una temporada de invierno más dura de lo habitual. El consejero delegado de Delta, Ed Bastian, aseguró que la aerolínea ha sufrido un impacto de US$400 millones en lo que va del cuarto trimestre, pero que la demanda ha sido "realmente fantástica", en declaraciones al medio económico CNBC.