Reacciones encontradas por futuro indulto de Trump a expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández

Donald Trump anunció este viernes en su cuenta de Truth Social que piensa otorgar un “indulto total y completo” a Hernández. Pero hasta ahora no existe en el dominio público ningún documento oficial del Departamento de Justicia o del BOP que confirme la ejecución efectiva de esa medida, ni una modificación formal de su estado penitenciario.

Por EFE / revistaeyn.com Las reacciones al posible indulto que recibiría el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) -preso en EE.UU. por narcotráfico y armas - no se hicieron esperar en Honduras, donde se prepara una jornada electoral, este próximo domingo. Este 29.11.25, Donald Trump anunció que indultará al exmandatario hondureño, condenado en 2024 en Estados Unidos a 45 años de prisión, más cinco de libertad vigilada, por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Tras el anuncio, Ana García, la esposa del expresidente hondureño, agradeció este viernes al mandatario estadounidense por el futuro indulto a su marido, quien podría reencontrarse con su familia "en los próximos días". "Él está bien de salud, muy contento y muy agradecido. Esperamos que en los próximos días, no sabemos cuándo, no se nos ha informado oficialmente en el momento, pero sí creemos que en los próximos días lo vamos a tener con nosotros", dijo ante la prensa arropada por sus hijos, sin detallar dónde se realizaría ese encuentro. García, quien agradeció a Dios por ese próximo indulto a su marido, señaló que "logró" hablar con el expresidente para darle la noticia: "Hace un poco, logramos hablar finalmente con Juan Orlando. Él no sabía todavía de esta noticia y créanmelo que cuando se la compartimos su voz se partió de la emoción".

"Oró dando gracias a Dios y gracias a él también porque pronto como familia vamos a estar juntos", agregó la esposa y exprimera dama de Honduras desde la entrada de la casa familiar en Tegucigalpa, donde el expresidente fue capturado con orden de extradición en 2022. Pero, así como hay alegrías, también hubo críticas. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, recordó la resistencia de más de una década contra el golpe de Estado de 2009 y afirmó que el país no permitirá retrocesos en su soberanía. “Lo demostramos durante los 12 años y 7 meses de resistencia contra el golpismo, cuando jamás nos rendimos”, expresó.

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, cuestionó la decisión y aseguró que el país no permitirá un retroceso en los procesos impulsados tras la crisis política de 2009. “El pueblo sabe que el bipartidismo golpista, narcotraficante y fraudulento está derrotado. Mi fuerza es mi conciencia y el Pueblo movilizado”, declaró.

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, sostuvo: "Esta vez es imposible que te roben, hoy Honduras tiene una estructura nacional sólida, valiente y organizada en nuestro glorioso Partido Liberal". El presidenciable al final de la conferencia de prensa se alzó gritando "JOH nunca más" y "¡Fuera el familión!".



¿JOH YA RECUPERÓ SU LIBERTAD POR ANUNCIO DE TRUMP?

Según los datos oficiales del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) indican que Hernández no ha recuperado su libertad y se encuentra cumpliendo su pena tras ser vencido en juicio por narcotráfico. Según el BOP, con número de reo 91441‑054, Hernández se encuentra aún recluido actualmente en la prisión federal de máxima seguridad USP Hazelton, en Estados Unidos. De acuerdo con la información pública, su fecha programada de liberación con base en la pena impuesta es el 19 de junio de 2060. Pero con el anuncio realizado por el presidente Trump, el exmandatario podría recuperar pronto su libertad tras realizar un protocolo judicial en el que incurre el indulto presidencial.

