Kodigo se posiciona como la primera academia de tecnología AI-first en la región

La academia de tecnología creativa Kodigo realizó el lanzamiento de “Unlock Opportunities with AI by Kodigo”, para posicionarse como la primera academia AI-first de El Salvador y de la región centroamericana.

Kodigo será además la primera institución en ofrecer bootcamps especializados en AI Agents con un formato único en el mercado. Estas formaciones están diseñadas para que estudiantes, profesionales, docentes y empresas integren la inteligencia artificial en su día a día, mejorando productividad, innovación y competitividad.

Se espera que entre 2025 y 2030, más de 10.000 personas recibirán formación en inteligencia artificial a través de estos programas, abriendo oportunidades tanto para quienes buscan empleo como para quienes desean actualizar sus competencias profesionales.

“Con esta apuesta, en Kodigo queremos que El Salvador no solo sea consumidor de tecnología, sino creador de soluciones basadas en inteligencia artificial. Nuestro compromiso es formar al talento que llevará al país a competir en la economía global del futuro”, explicó, Fernando Kriete, CEO y fundador de Kodigo.