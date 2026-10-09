Relatora de la ONU alerta de escalada contra profesión jurídica en Nicaragua

Centroamérica & Mundo

La exclusión del registro impide a los profesionales afectados presentar escritos, representar a clientes y realizar actos notariales, de acuerdo con la relatora, quien exigió que se ponga fin de inmediato a estos ataques contra el ejercicio de la abogacía.

Por Agencia EFE La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, alertó de una escalada de restricciones contra la profesión jurídica en Nicaragua, después de que unos 2.000 abogados y abogadas fueran eliminados, sin previo aviso, del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia. "Estas exclusiones atentan directamente contra el derecho a un juicio justo", afirmó Satterthwaite -en un comunicado- que agregó que la comunidad internacional "debe tomar acciones para proteger los espacios independientes de organización, expresión y participación social que las autoridades nicaragüenses han tratado de reprimir desde 2018".

La exclusión del registro impide a los profesionales afectados presentar escritos, representar a clientes y realizar actos notariales, de acuerdo con la relatora, quien exigió que se ponga fin de inmediato a estos ataques contra el ejercicio de la abogacía. Según la nota, la relatora especial envió una carta a Nicaragua expresando esas preocupaciones. La denuncia de Satterthwaite coincide con la advertencia formulada en julio pasado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022, que calificó como un "grave golpe" la revocación masiva de credenciales a juristas y advirtió que la medida priva a la población de su derecho a la defensa. En ese momento, el grupo señaló que entre las presuntas víctimas figuraban exmagistrados y abogados en el exilio, así como antiguos miembros del partido gobernante sandinista y personas sin afiliación política identificable.