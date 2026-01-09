Centroamérica & Mundo

República Dominicana rompe récord con más de 11,6 millones de visitantes en 2025

La llegada de visitantes del año pasado representó un crecimiento de un 37,8 % con relación al 2022, un 13,3 % más que en 2023 y un 4,3 % por encima que en 2024.

Por Agencia EFE República Dominicana recibió 11,6 millones de visitantes en 2025, una cifra récord para el turismo del país, informó el ministro de Turismo, David Collado. Al dar a conocer los resultados del comportamiento de la industria turística en el pasado año, Collado explicó que la llegada de visitantes del año pasado representó un crecimiento de un 37,8 % con relación al 2022, un 13,3 % más que en 2023 y un 4,3 % por encima que en 2024.

Por la vía aérea, de acuerdo con el funcionario, llegaron 8,8 millones de visitantes, mientras que por cruceros arribaron 2,8 millones. "Esas llegadas, por las vías aérea y marítima, marcaron otros récords anual histórico país, al recibir 11.676.901 de visitantes", expresó el ministro Collado. El funcionario indicó que solo en el mes de diciembre el país recibió más de 1,3 millones de visitantes, lo que supone un 14,2 % más respecto a 2024. Los países que más visitantes aportaron fueron Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia, detalló Collado.