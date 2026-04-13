El Salvador inaugura el aeródromo El Zapote con inversión de US$2,3 millones

Centroamérica & Mundo

Los trabajos que se hicieron consisten en una pista pavimentada de 1.2 kilómetros, muro perimetral de 2,500 metros de longitud, la colocación de 86 luminarias, drenajes, señalización, oficinas para las instituciones que operan en el área, parqueos y otras instalaciones necesarias.

Por revistaeyn.com El Salvador inauguró las instalaciones del aeródromo El Zapote, en el distrito de San Francisco Menéndez, en el municipio de Ahuachapán Sur. La obra representa una inversión que asciende a US$2,3 millones. El titular del Ministerio de Obras Publicas, Romeo Herrera, explicó que los trabajos que se hicieron consisten en una pista pavimentada de 1,2 kilómetros, muro perimetral de 2.500 metros de longitud, la colocación de 86 luminarias, drenajes, señalización, oficinas para las instituciones que operan en el área, parqueos y otras instalaciones necesarias.

“Este es uno de varios proyectos que se desarrollarán a escala nacional como parte del proceso de transformación que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele está ejecutando entre varias instituciones”, acotó el ministro. En esa línea, la titular del Ministerio de Turismo, Morena Valdez, recordó que los vecinos regionales han aumentado su afluencia hacia territorio salvadoreño. La funcionaria detalló que de los 4.1 millones de visitantes internacionales recibidos en 2025, “en su mayoría vinieron vía aérea y ahora vemos un incremento precisamente de la región centroamericana”.