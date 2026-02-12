El ingreso de turistas a Guatemala crece un 9 % en el inicio de 2026

Durante una presentación a la prensa, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) detalló que durante el primer mes del año llegaron al país 304.118 visitantes internacionales, frente a los 279.639 que ingresaron en enero de 2025.

Guatemala registró un incremento del 9 % en el ingreso de visitantes no residentes durante enero de 2026, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido para el sector, informaron fuentes oficiales.

Este dinamismo da continuidad al desempeño de los últimos dos ejercicios, marcados por un hito histórico para la industria local, ya que en 2024, Guatemala logró superar por primera vez en su historia la barrera de los 3 millones de visitantes anuales (3.037.282), una cifra sin precedentes que se vio superada nuevamente en 2025 con 3.361.843 llegadas.

Según el informe oficial, el flujo de enero estuvo impulsado por los mercados de Centroamérica y Norteamérica, que crecieron un 15 % y 14 % respectivamente.

Las autoridades destacaron que el comportamiento positivo de los emisores de Honduras, México y Estados Unidos es clave para alcanzar las proyecciones anuales.

Tras haber cerrado 2025 con un crecimiento del 11 %, el Inguat se ha fijado como meta para el presente año alcanzar los 3.630.000 visitantes. Esta cifra representaría un incremento del 8 % respecto al año anterior, manteniendo la ruta hacia el objetivo de 4 millones de turistas para 2027.