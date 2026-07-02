Se abrirá ruta aérea entre El Salvador y España en septiembre

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Las nuevas rutas directas de Iberojet entre San Salvador y Madrid, así como con Barcelona, representan un paso histórico en la estrategia de posicionamiento internacional de El Salvador.

Por Agencia EFE La aerolínea española Iberojet abrirá una ruta directa entre El Salvador y España a partir del 13 de septiembre de 2026 con frecuencias semanales, según informó la embajada del país europeo en San Salvador. "La nueva conexión contribuirá a reforzar la conectividad aérea entre ambos países e impulsará los intercambios turísticos, económicos y sociales", indicó en un comunicado la representación diplomática de España en el país centroamericano.

De acuerdo con la misiva, la nueva ruta unirá a "Madrid y Barcelona con San Salvador mediante dos frecuencias semanales". La embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez Cibanal, destacó que la llegada de Iberojet "constituye una muestra de la confianza de las empresas españolas en El Salvador y un nuevo impulso a la relación bilateral entre ambos países". Asimismo, subrayó que "la nueva ruta ampliará las opciones de viaje tanto para la comunidad española residente en El Salvador como para la numerosa comunidad salvadoreña establecida en España y en otros países europeos, favoreciendo una mayor movilidad entre personas, empresas e instituciones e impulsando los viajes y los intercambios turísticos en ambos sentidos".