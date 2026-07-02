Fitch Ratings visitará Guatemala para evaluar la resiliencia macroeconómica

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La misión de Fitch también evaluará el avance de las reformas contempladas en la hoja de ruta denominada Guatemala, un camino hacia el grado de inversión, iniciativa con la que el Ejecutivo pretende fortalecer la competitividad del país y mejorar su perfil crediticio.

Por revistaeyn.com Guatemala recibirá del 15 al 17 de julio la visita de la calificadora internacional Fitch Ratings, en una evaluación que el Gobierno considera estratégica para consolidar la confianza de los inversionistas y reforzar el posicionamiento del país en los mercados financieros internacionales. El anuncio fue realizado por el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, donde explicó que la misión tendrá como objetivo analizar el desempeño de la economía guatemalteca con una perspectiva de mediano y largo plazo, así como verificar la solidez de sus principales indicadores macroeconómicos.

Para las autoridades, la presencia de Fitch representa una señal positiva para la imagen del país ante la comunidad financiera internacional, especialmente en un contexto en el que Guatemala busca avanzar hacia la obtención del grado de inversión. "Nosotros estamos muy optimistas de que esta evaluación permitirá seguir encaminando la comprensión que las calificadoras tienen sobre Guatemala y sobre la posibilidad de conseguir el grado de inversión", afirmó Menkos. El funcionario destacó que los mercados internacionales ya muestran confianza en el desempeño económico del país. Como ejemplo, señaló que las emisiones de bonos soberanos han sido bien recibidas por los inversionistas, quienes valoran la estabilidad de la economía guatemalteca.