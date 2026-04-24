Retroceso: Ley de Amnistía en Venezuela "llega a su fin"

Por: EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la amnistía "llega a su fin", dos meses después de que se aprobara la ley -que no contempla una caducidad- y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.

La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el "fin" de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, y aseguró que los casos que "estaban excluidos expresamente" en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.

A su juicio, la amnistía "ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados", pese a las que describió como "voces que buscan perturbar los procesos".

La líder chavista expresó que la amnistía "surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela que llevó a una agresión externa", en referencia a los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano el pasado 3 de enero durante los que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.