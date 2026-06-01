Según, Trump Irán no informó a EE.UU. de la suspensión de negociaciones

POR EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán no ha informado a Washington de una eventual suspensión del diálogo entre ambos países, después de que medios estatales iraníes anunciaran la paralización de las conversaciones a raíz de los ataques israelíes contra el Líbano.

Preguntado por esos reportes sobre la interrupción de las negociaciones, mediadas por Pakistán, Trump declaró a NBC News: "No nos han informado de eso".

En una breve entrevista telefónica con la cadena estadounidense, el mandatario subrayó que ello no implica la ruptura de la frágil tregua en el conflicto en el que participan EE.UU. e Israel, amenazada por nuevas rondas de ataques estadounidenses e iraníes.

"Eso no significa que vayamos a ir y empezar a lanzar bombas por todas partes", advirtió Trump, quien adelantó que mantendrán el bloqueo naval frente a las costas iraníes con el que buscan presionar a Teherán, que, como represalia, mantiene interrumpido el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz.