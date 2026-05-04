Terremoto de magnitud 6 sacude el sur y el centro de México

POR EFE

Un seismo de 6 grados en la escala Richter se registró este lunes en México a las 9:19 hora local (15:19 GMT), sin que hasta el momento se reporten víctimas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El seismo tuvo su epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, y no se han registrado por el momento daños materiales o pérdidas humanas.

“Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo”, señaló en redes sociales la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.